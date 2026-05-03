El supermercado que sigue teniendo descuentos en parlantes: dónde conseguirlos

Parlantes portátiles de marcas como Sony, LG y Philips, con descuentos de entre el 13% y el 20%.

Equipos de sonido de gama media de Aiwa y Noblex, con rebajas que superan el 20%.

Torres de sonido de alto rendimiento de Stromberg, con descuentos de hasta el 34%, siendo uno de los productos más llamativos de la promoción.

Modelos premium como los parlantes de JBL y Harman Kardon, que también cuentan con rebajas y financiación en cuotas.

Los precios van desde aproximadamente $239.000 hasta más de $1.500.000, dependiendo de la potencia, la marca y las prestaciones del equipo.

Un punto clave es que muchas de estas ofertas incluyen cuotas sin interés, que pueden ir de 3 a 9 pagos, aunque suelen estar atadas a condiciones específicas de financiación.

Como suele suceder en este tipo de campañas, el stock es limitado, por lo que los productos más atractivos pueden agotarse rápidamente. Por eso, se recomienda comparar modelos, revisar las condiciones de pago y evaluar bien la compra antes de decidir.

Estas promociones buscan no solo liquidar stock, sino también atraer consumidores en un contexto donde el precio y la financiación son factores decisivos al momento de elegir tecnología para el hogar.