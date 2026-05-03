El supermercado que sigue teniendo descuentos en parlantes: dónde conseguirlos
Una reconocida cadena de supermercados lanzó promociones en equipos de audio con rebajas destacadas y financiación en cuotas sin interés para renovar el sonido del hogar.
Las rebajas rondan el 20% en promedio, aunque algunos productos alcanzan descuentos más agresivos. Además, la cadena suma planes de financiación de hasta 9 cuotas sin interés, lo que convierte a estas propuestas en una alternativa atractiva para quienes buscan renovar su equipamiento sin hacer un gasto de contado.
La promoción está disponible tanto en tiendas físicas como en la web oficial del supermercado, aunque en muchos casos los beneficios más importantes están vinculados al uso de tarjetas específicas, como la propia del retailer.
Este tipo de estrategias se enmarca en un escenario donde el consumo en tecnología se mantiene cauteloso, y las cadenas buscan incentivar las ventas con descuentos concretos y facilidades de pago.
Todos los productos de sonido en oferta en Carrefour
Dentro del catálogo de Carrefour se pueden encontrar opciones para todos los presupuestos, desde parlantes portátiles hasta torres de alta potencia pensadas para eventos o espacios amplios.
Entre los productos destacados aparecen:
- Parlantes portátiles de marcas como Sony, LG y Philips, con descuentos de entre el 13% y el 20%.
- Equipos de sonido de gama media de Aiwa y Noblex, con rebajas que superan el 20%.
- Torres de sonido de alto rendimiento de Stromberg, con descuentos de hasta el 34%, siendo uno de los productos más llamativos de la promoción.
- Modelos premium como los parlantes de JBL y Harman Kardon, que también cuentan con rebajas y financiación en cuotas.
Los precios van desde aproximadamente $239.000 hasta más de $1.500.000, dependiendo de la potencia, la marca y las prestaciones del equipo.
Un punto clave es que muchas de estas ofertas incluyen cuotas sin interés, que pueden ir de 3 a 9 pagos, aunque suelen estar atadas a condiciones específicas de financiación.
Como suele suceder en este tipo de campañas, el stock es limitado, por lo que los productos más atractivos pueden agotarse rápidamente. Por eso, se recomienda comparar modelos, revisar las condiciones de pago y evaluar bien la compra antes de decidir.
Estas promociones buscan no solo liquidar stock, sino también atraer consumidores en un contexto donde el precio y la financiación son factores decisivos al momento de elegir tecnología para el hogar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario