De cuánto es la cuota de un crédito hipotecario para comprar un monoambiente barato

En números concretos, el punto de partida suele ser una propiedad económica, como un monoambiente cercano a los u$s50.000. Con un esquema de financiamiento, el comprador debe cubrir al menos el 25% del valor y solicitar un crédito hipotecario por los u$s37.500 restantes, generalmente bajo modalidad UVA. Sin embargo, al anticipo se le suman gastos como la comisión inmobiliaria, la escribanía y la tasación.