De cuánto es la cuota de un crédito hipotecario para comprar un monoambiente barato
El comparador debe reunir el 25% del total del inmueble, más gastos y comisiones, antes de solicitar el préstamo. Descubrí todos los detalles en la nota.
El sueño de la casa propia es el mayor anhelo por parte de los jóvenes argentinos, y el crédito hipotecario reaparece como la herramienta clave para hacerlo posible. En un contexto donde comprar sin financiamiento resulta casi inaccesible, las nuevas líneas ajustadas por UVA permiten acceder a un techo sin necesidad de grandes inversiones.
En números concretos, el punto de partida suele ser una propiedad económica, como un monoambiente cercano a los u$s50.000. Con un esquema de financiamiento, el comprador debe cubrir al menos el 25% del valor y solicitar un crédito hipotecario por los u$s37.500 restantes, generalmente bajo modalidad UVA. Sin embargo, al anticipo se le suman gastos como la comisión inmobiliaria, la escribanía y la tasación.
Cuánto se paga por mes
Para un crédito hipotecario de u$s37.500, las primeras cuotas arrancan en niveles más altos de lo que muchos proyectan. Es importante tener en cuenta que, al tratarse de préstamos UVA, esos valores no son fijos: se actualizan con la inflación, por lo que la cuota va variando con el paso del tiempo.
- Tasas bajas (6% a 9%): las cuotas iniciales se mueven en un rango aproximado de $380.000 a $500.000, con mejores condiciones para clientes con ingresos acreditados.
- Tasas intermedias (9% a 12%): el valor mensual sube y se ubica entre $500.000 y $700.000, dependiendo del banco y el perfil.
- Tasas altas (15%): los pagos arrancan desde $750.000, siendo las opciones más costosas del mercado actual.
Qué ingreso se necesita
Los bancos establecen un límite claro: el monto de la cuota mensual debe ubicarse dentro de un rango que va del 25% al 30% de los ingresos del grupo familiar:
- Cuota de $400.000: ingreso desde $1.600.000.
- Cuota de $600.000: ingreso desde $2.400.000.
- Cuota de $750.000: ingreso desde $3.000.000.
Otros detalles a tener en cuenta
El crédito hipotecario volvió, pero con acceso limitado: exige ingresos altos y ahorro previo, por lo que queda restringido a pocos perfiles. Aunque hay miles de monoambientes baratos en CABA, el financiamiento está frenado en la actualidad. Las tasas altas redujeron la demanda y los bancos casi no registran nuevos préstamos, sin señales de mejora en el corto plazo.
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