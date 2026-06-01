Banco Nación otorgó más de 1.100 créditos hipotecarios a personas expuestas políticamente durante la era Milei

Banco Nación: los casos que encendieron la polémica

La controversia escaló inicialmente tras la publicación de "¿Cuánto Deben?", un sitio web de visualización de datos que expuso los registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central. Allí se detectaron llamativas asistencias financieras a funcionarios de alto rango:

Pedro Juan Inchauspe (director del Banco Central): $510 millones.

Leandro Massaccesi (exjefe de Gabinete de Capital Humano, luego desplazado): $420 millones.

Felipe Núñez (asesor del Ministerio de Economía): $373 millones.

Federico Furiase (secretario de Finanzas): $367 millones.

Ante la filtración, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó minimizar el impacto argumentando que los préstamos a "personas vinculadas al Gobierno" representaban menos del 0,2% del total de la cartera. Sin embargo, las entidades financieras no utilizan esa definición informal, sino el rótulo técnico e institucional de PEP, bajo el cual el Banco Nación terminó reconociendo las 1.120 operaciones citadas.

Cambio de normativa y denuncia judicial

Otro punto central del debate radica en las modificaciones que implementó el Banco Nación, bajo la gestión de Javier Milei, a su línea hipotecaria "+ Hogares".

En septiembre de 2024, la entidad actualizó su reglamentación interna (Resolución 802) para incorporar de forma explícita a los "cargos políticos designados por resolución o electivos" como potenciales beneficiarios, un segmento que no figuraba de esa manera en los requisitos de la gestión anterior.

A raíz de estos cambios y de los montos otorgados, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal. Tras un conflicto de competencia en los tribunales, la causa quedó radicada en el juzgado federal comandado por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá determinar si existieron irregularidades o favoritismos en el otorgamiento de los fondos estatales.