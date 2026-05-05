Descubrí Brasil 2026: el pueblo con clima frío y que ofrece actividades de aventura y recorridos culturales

Dónde queda Urubici

Este sitio está ubicado en el sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina. Se encuentra a unos 175 kilómetros de Florianópolis, en una zona de sierras que se caracteriza por su entorno natural y su ritmo tranquilo, lejos del turismo masivo.

Cómo llegar a Urubici

Para ir desde Florianópolis hasta Urubici, lo más práctico es viajar en auto. El recorrido comienza saliendo de la isla hacia São José y luego continúa por las rutas BR-282 y SC-110. En condiciones normales, el viaje demanda cerca de tres horas, atravesando paisajes de montaña a medida que se avanza hacia el interior.