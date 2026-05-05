Descubrí Brasil 2026: el pueblo con clima frío y que ofrece actividades de aventura y recorridos culturales
Este destino tiene 11 mil habitantes y espacios verdes que permiten una conexión única con la naturaleza. Se encuentra en el estado de Santa Catarina. Conocé qué hacer y cómo llegar.
Brasil sigue posicionándose como uno de los lugares más elegidos para vacacionar de Sudamérica gracias a la variedad de paisajes que ofrece, desde playas hasta regiones montañosas que permiten una conexión única con la naturaleza. Si bien cuenta con sitios masivamente concurridos, existen rincones menos explorados que combinan serenidad y una extensa vegetación.
Uno de ellos es Urubici, ubicado dentro del estado de Santa Catarina. Con poco más de 11.000 habitantes, este destino se destaca por su entorno natural, donde conviven sierras, cascadas y vistas panorámicas poco habituales dentro del turismo tradicional del país. Además, su proximidad con Florianópolis, a tan solo 175 kilómetros, lo hace accesible desde diferentes puntos de Brasil.
Qué se puede hacer en Urubici
Uno de los recorridos más impactantes es el de la Serra do Corvo Branco, famosa por su camino entre paredes de roca imponentes. También se pueden visitar miradores como el Morro da Igreja o explorar paisajes abiertos como el Cânion do Espraiado, ideales para disfrutar del entorno.
Para quienes prefieren sumar aventura, el Parque Mundo Novo ofrece distintas actividades, una de las más destacadas es el rappel. A esto se suman propuestas culturales y espirituales, como el Morro do Avencal, donde se conservan huellas de antiguos habitantes, y la Gruta Nossa Senhora de Lourdes, un sitio que cuenta con una cueva y cascada que alberga la imagen de la Virgen desde 1944.
Dónde queda Urubici
Este sitio está ubicado en el sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina. Se encuentra a unos 175 kilómetros de Florianópolis, en una zona de sierras que se caracteriza por su entorno natural y su ritmo tranquilo, lejos del turismo masivo.
Cómo llegar a Urubici
Para ir desde Florianópolis hasta Urubici, lo más práctico es viajar en auto. El recorrido comienza saliendo de la isla hacia São José y luego continúa por las rutas BR-282 y SC-110. En condiciones normales, el viaje demanda cerca de tres horas, atravesando paisajes de montaña a medida que se avanza hacia el interior.
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