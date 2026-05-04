Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte y murieron el piloto y copiloto
La secuencia quedó registrada desde un helicóptero que reportaba sobre el tránsito. El episodio ocurrió en el barrio Palmares de Belo Horizonte,
Al menos dos personas murieron y otras tres quedaron heridas -una de ellas, de gravedad- tras un accidente aéreo ocurrido este lunes por la mañana en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil.
La secuencia quedó registrada por la cámara de un helicóptero desde donde se reportó que la colisión se produjo en el barrio Palmares de la capital de Minas Gerais, aunque luego el sitio O Globo precisó que fue en Silveira, a unas 20 cuadras.
Por ahora se confirmó que las dos víctimas fatales fueron el piloto y copiloto de la aeronave, pero en total había cinco personas a bordo al momento de la colisión.
Según precisaron desde el Cuerpo de Bomberos de Belo Horizonte citados por el medio de Brasil, los tres pasajeros fueron rescatados con vida de la cabina de la aeronave, pero uno de ellos está en estado grave.
Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Juan XXIII, en esa misma ciudad de Brasi, dos de ellas en estado alerta y con fracturas y politraumatismo, y una tercera, inconciente.
De los momentos previos a la colisión sólo se sabe que el piloto llegó a reportar problemas en el despegue a la torre de control del Aeropuerto de Pampulha - Carlos Drummond de Andrade, pasadas las 12.16 de este lunes al mediodía.
El escenario post colisión fue caótico: la avioneta se estrelló cerca de la tercera planta de un edificio residencial y el cuerpo de la aeronave quedó incrustada en el muro del estacionamiento.
Las autoridades explicaron que la aeronave impactó contra el hueco de la escalera del edificio, por lo que los residentes del edificio no se vieron afectados, más allá del daño material a la propiedad en común.
En cambio, si el accidente hubiese ocurrido en el costado del bloque de departamentos entonces podría haber sido una tragedia aún mayor, explicó el teniente Raul, encargado del operativo de Bomberos de Belo Horizonte.
En vez, los restos de la avioneta quedaron depositados en el estacionamiento del edificio, mientras el asfalto quedó cubierto de combustible, aunque las autoridaes descartaron el riesgo de explosión por el combustible.
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