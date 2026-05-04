Brasil: el destino que cuenta con varios parques temáticos para divertirse

Dónde queda Canela

Ubicado en una zona serrana, Canela pertenece al estado de Río Grande do Sul. Se encuentra a 125 kilómetros de Porto Alegre, lo que permite llegar sin complicaciones tanto en vehículo como en transporte público. Esta cercanía con la capital facilita el acceso desde diferentes regiones del país.

Cómo llegar a Canela

Desde Buenos Aires, la opción más directa es viajar primero hasta Porto Alegre, que se ubica a unos 1.400 kilómetros. Desde allí, se continúa por la BR-116 y luego por la VRS-873 hasta llegar a Canela, en un recorrido cuya duración ronda las dos horas.