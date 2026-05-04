Brasil: el destino que cuenta con varios parques temáticos para divertirse
Se encuentra en el estado de estado de Río Grande del Sur y sus espacios verdes y actividades al aire libre permiten desconectar de la rutina diaria. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Canela se consolidó como uno de los destinos más atrapantes de Brasil para vacacionar, ubicado entre montañas, aire fresco y paisajes naturales bien conservados. Una de sus principales atracciones son los 22 parques temáticos que presenta, permitiendo una desconexión única y perfecta de la rutina diaria.
Situada en la región de Serra Gaúcha, en Río Grande do Sul, mantiene una ubicación estratégica que facilita el acceso desde ciudades importantes como Porto Alegre. Esto la convierte en una opción práctica para escapadas cortas o viajes largos, especialmente para quienes buscan evitar los grandes epicentros.
Qué se puede hacer en Canela
En Canela hay opciones para todos los gustos. Se pueden hacer caminatas por senderos rodeados de vegetación, visitar cascadas y recorrer reservas naturales que muestran lo mejor del paisaje serrano. También hay parques y atracciones para pasar el día sin necesidad de moverse grandes distancias.
Para los amantes de la gastronomía, la oferta es amplia y de primer nivel, con buenos restaurantes y sabores locales que se encargan de deleitar el paladar de hasta los más exigentes. Estas atracciones lo posicionan como uno de los sitios más elegidos de Brasil durante los últimos años.
Dónde queda Canela
Ubicado en una zona serrana, Canela pertenece al estado de Río Grande do Sul. Se encuentra a 125 kilómetros de Porto Alegre, lo que permite llegar sin complicaciones tanto en vehículo como en transporte público. Esta cercanía con la capital facilita el acceso desde diferentes regiones del país.
Cómo llegar a Canela
Desde Buenos Aires, la opción más directa es viajar primero hasta Porto Alegre, que se ubica a unos 1.400 kilómetros. Desde allí, se continúa por la BR-116 y luego por la VRS-873 hasta llegar a Canela, en un recorrido cuya duración ronda las dos horas.
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