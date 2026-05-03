Turismo en Brasil: rodeado de oro colonial, paisajes y tranquilidad
Cargado de historia y tradición, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra en el centro de Minas Gerais, a pocos kilómetros de Belo Horizonte. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Ouro Preto aparece como uno de los mejores sitios de Sudamérica para vacacionar, cargado de historia, tradición y naturaleza. Ubicada a pocos kilómetros de Belo Horizonte, esta ciudad de Brasil fue declarada Patrimonio de la Humanidad gracias a su valor arquitectónico y a los antiguos yacimientos de oro que marcaron su desarrollo.
Sudamérica, en tanto, es un continente que reúne naturaleza, historia y cultura de norte a sur, ofreciendo una enorme diversidad de destinos para descansar. Por lo general, los destinos de Brasil y Argentina son los más elegidos y están cargados de vegetación e ideales para desconectarse de la rutina diaria.
Qué hacer en Ouro Preto
Ouro Preto es perfecta para recorrerla a pie, ya que su mayor atractivo está en la arquitectura y en el ambiente de ciudad histórica. Sus iglesias, miradores y construcciones antiguas conservan el estilo del Brasil colonial y permiten una conexión directa con la historia de la ciudad.
También hay museos y espacios históricos que ayudan a contextualizar ese pasado. Para completar la experiencia, muchos viajeros aprovechan su gastronomía local y los bares tradicionales del centro. Estas características la convierten en una ciudad ideal para explorarla completamente y empaparse de su tradición.
Dónde queda Ouro Preto
Este destino, de aproximadamente 75.000 habitantes, se encuentra en la región central del estado de Minas Gerais, en un entorno montañoso que conserva gran parte de su legado ligado a la minería. Está ubicada a unos 100 kilómetros de Belo Horizonte, lo que la convierte en una escapada accesible desde la capital del estado.
Cómo llegar a Ouro Preto
La forma más práctica de llegar a Ouro Preto es volar hasta Belo Horizonte y desde allí continuar por tierra, ya que el tramo final es corto y sencillo de hacer en auto o bus. También se puede ir directamente por ruta desde Río de Janeiro, aunque el viaje supera las seis horas y atraviesa zonas con bastante tránsito.
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