Turismo en Brasil: rodeado de oro colonial, paisajes y tranquilidad

Dónde queda Ouro Preto

Este destino, de aproximadamente 75.000 habitantes, se encuentra en la región central del estado de Minas Gerais, en un entorno montañoso que conserva gran parte de su legado ligado a la minería. Está ubicada a unos 100 kilómetros de Belo Horizonte, lo que la convierte en una escapada accesible desde la capital del estado.

Cómo llegar a Ouro Preto

La forma más práctica de llegar a Ouro Preto es volar hasta Belo Horizonte y desde allí continuar por tierra, ya que el tramo final es corto y sencillo de hacer en auto o bus. También se puede ir directamente por ruta desde Río de Janeiro, aunque el viaje supera las seis horas y atraviesa zonas con bastante tránsito.