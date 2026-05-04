Escándalo en Santos: el hijo de Robinho acusó a Neymar de haberlo agredido en un entrenamiento
Robson de Souza Jr., conocido como Robinho Jr., denunció al astro tras un fuerte incidente en el centro de entrenamiento del "Peixe".
El fútbol de Brasil atraviesa momentos de máxima tensión luego de que se confirmara un grave episodio dentro del plantel del Santos. El domingo 3 de mayo, durante una práctica en el CT Rei Pelé, se produjo una discusión entre el juvenil Robinho Jr. y la estrella del equipo, Neymar.
De acuerdo a los reportes de medios brasileños como Globo Esporte, la situación comenzó a escalar cuando el joven de 18 años gambeteó a Neymar en medio de un ejercicio táctico. La reacción de Neymar fue pedirle al juvenil que se tomara las cosas con calma. Luego de un cruce de palabras, se produjo un forcejeo físico en el que, según la denuncia, El astro profirió insultos, hizo tropezar al joven y le propinó una cachetada en el rostro. Posteriormente al incidente en el campo, se habría llevado a cabo una reunión en el vestuario donde le ofreció disculpas a su compañero.
Escándalo en Santos: el hijo de Robinho acusó a Neymar de haberlo agredido en un entrenamiento
A través de un comunicado oficial emitido este lunes, la dirigencia del Santos reconoció los hechos y puso en marcha una investigación formal: “El Santos FC informa que por determinación de la presidencia se instauró, inmediatamente después de la ocurrencia de los hechos, un proceso de investigación interna para analizar el episodio que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento de este último domingo (03/5), en el CT Rei Pelé”.
Por su parte, los abogados de Robinho Jr. solicitaron cuatro medidas que deben cumplirse en un plazo máximo de 48 horas:
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Inicio formal de la investigación interna.
Acceso a las imágenes del circuito del entrenamiento.
Publicación de un comunicado del club sobre las medidas adoptadas.
Reunión para discutir la posible rescisión del contrato argumentando una ausencia de condiciones mínimas de seguridad.
Los representantes del joven de 18 años no descartan acudir a la vía judicial si no se atienden sus exigencias.
El Santos se prepara para viajar a Paraguay, donde enfrentará este martes a Recoleta por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. Pese al conflicto interno, tanto Neymar como Robinho Jr. integran la lista de convocados para el partido.
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