Escándalo en Santos: el hijo de Robinho acusó a Neymar de haberlo agredido en un entrenamiento

Por su parte, los abogados de Robinho Jr. solicitaron cuatro medidas que deben cumplirse en un plazo máximo de 48 horas:

Inicio formal de la investigación interna.

Acceso a las imágenes del circuito del entrenamiento.

Publicación de un comunicado del club sobre las medidas adoptadas.

Reunión para discutir la posible rescisión del contrato argumentando una ausencia de condiciones mínimas de seguridad.

Los representantes del joven de 18 años no descartan acudir a la vía judicial si no se atienden sus exigencias.

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El Santos se prepara para viajar a Paraguay, donde enfrentará este martes a Recoleta por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. Pese al conflicto interno, tanto Neymar como Robinho Jr. integran la lista de convocados para el partido.