Descubrí Chile en 2026: los cinco destinos ideales para conocer sin falta

Valparaíso

image

En la costa central de Chile aparece Valparaíso, una ciudad reconocida mundialmente por su identidad cultural y artística. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su puerto histórico y sus cerros llenos de casas coloridas forman uno de los paisajes urbanos más singulares de Sudamérica.

La ciudad también cuenta con murales, galerías de arte, festivales culturales y una intensa vida bohemia, lo que la convierte en un destino muy atractivo para quienes disfrutan del arte y la historia.

San Pedro de Atacama

image

En el norte del país se encuentra San Pedro de Atacama, la puerta de entrada a uno de los paisajes más sorprendentes del planeta. Allí se puede recorrer el famoso Valle de la Luna, conocido por sus formaciones rocosas y sus increíbles colores al atardecer.

Además, los visitantes pueden conocer las lagunas altiplánicas, los Géiseres del Tatio y extensos salares, escenarios naturales que parecen sacados de otro planeta.

Frutillar

image

En la región de Los Lagos, el pequeño pueblo de Frutillar combina tranquilidad, cultura y naturaleza. Ubicado a orillas del Lago Llanquihue, el paisaje se vuelve aún más impactante con la presencia del volcán Osorno de fondo.

Su arquitectura de influencia alemana, los jardines bien cuidados y sus centros culturales lo transforman en un destino ideal para quienes buscan descanso, buena gastronomía y paisajes lacustres.

Chiloé

image

Finalmente, el archipiélago de Chiloé destaca por su fuerte identidad cultural y natural. Sus iglesias de madera, muchas declaradas Patrimonio de la Humanidad, forman parte de una arquitectura única en el mundo.

La isla ofrece bosques húmedos, playas solitarias, humedales con gran biodiversidad y una gastronomía tradicional muy reconocida. Además, su famosa mitología local le da a cada rincón un aire misterioso que atrae a viajeros de todo el mundo.