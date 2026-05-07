El Gobierno le respondió a la OMS por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

jefe de la oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de OMS.

De la reunión participaron el jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto; el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, y la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS-Malbrán), Claudia Perandones.

Sobre el origen del brote en el crucero

Si bien en principio se habló de que los pasajeros del buque MV Hondius se contagiaron durante una excursión en territorio argentino, las autoridades sanitarias nacionales señalaron que “a la fecha y con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio”.

No obstante, se confirmó que la secuenciación genómica realizada a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile, en tanto “se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona”.

Finalmente, se reiteró a las jurisdicciones la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica que se lleva adelante y se recordó la importancia de sensibilizar a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con esta enfermedad.

En lo que va del año, en el país se han notificado 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada el total notificado asciende a 101 confirmados, precisó la cartera conducida por Mario Lugones.