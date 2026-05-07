El Gobierno le respondió a la OMS por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
El Ministerio de Salud ratificó su salida del organismo sanitario global al considerar que nuestro país “no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países” en cuestiones epidemiológicas.
Como se sabe, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su confianza en que la Argentina reconsidere su salida de esa organización, luego del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius que causó al menos tres fallecimientos entre sus pasajeros.
En rueda de prensa realizada este jueves, Tedros Adhanom Ghebreyesus habló de su confianza en que nuestro país como los Estados Unidos “reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”.
Sin embargo, el Ministerio de Salud ratificó mediante un comunicado su defección de la OMS al considerar que la Argentina “no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países” para la prevención, detección y vigilancia epidemiológica.
“La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias”, se indica en la declaración de la cartera sanitaria.
El comunicado se emitió luego de que funcionarios del Ministerio se reunieran con referentes de epidemiología de las carteras sanitarias provinciales de todo el país, con el objetivo de actualizar la información sobre el brote de hantavirus en el mencionado crucero de bandera neerlandesa y a fin de “coordinar acciones de vigilancia en el territorio nacional”, se indicó.
De la reunión participaron el jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto; el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, y la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS-Malbrán), Claudia Perandones.
Sobre el origen del brote en el crucero
Si bien en principio se habló de que los pasajeros del buque MV Hondius se contagiaron durante una excursión en territorio argentino, las autoridades sanitarias nacionales señalaron que “a la fecha y con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio”.
No obstante, se confirmó que la secuenciación genómica realizada a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile, en tanto “se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona”.
Finalmente, se reiteró a las jurisdicciones la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica que se lleva adelante y se recordó la importancia de sensibilizar a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con esta enfermedad.
En lo que va del año, en el país se han notificado 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada el total notificado asciende a 101 confirmados, precisó la cartera conducida por Mario Lugones.
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