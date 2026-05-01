Chile 2026: el destino que tiene islas, glaciares y paisajes únicos

Además, en enero se realiza una celebración dedicada a la Virgen de Montserrat, que convoca a creyentes de toda la región. Para completar la experiencia, muchos aconsejan visitar la Isla Riesco y a Villa Ponsomby, dos lugares que reflejan la historia y la identidad local de la zona.

Dónde queda Río Verde, Chile

Ubicada a unos 90 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, Río Verde forma parte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dentro de la provincia de Magallanes. Una de sus principales atracciones es la Isla Riesco, que está separada del continente por el seno Skyring y el canal Fitz Roy.

Cómo llegar a Río Verde, Chile

Para llegar a este destino, lo más práctico es arribar a Punta Arenas, ya sea por vía aérea o terrestre. Desde allí, el tramo final se realiza por ruta en un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros, que se pueden hacer en auto. También existen opciones de transporte por tierra que conectan directamente ambas localidades.