Chile 2026: el destino que tiene islas, glaciares y paisajes únicos
Este pueblo de 600 habitantes se encuentra entre en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Descubrí qué se puede hacer y cómo llegar.
Son muchos los rincones de Sudamérica que aun siguen sin explorarse y combinan naturaleza, tranquilidad y una tradición arraigada. Lejos de los grandes epicentros donde se reúnen las masas de turistas, estos lugares ofrecen una experiencia más auténtica, ideal para quienes buscan desconectar y conocer otra cara del continente.
En el extremo sur de Chile, dentro de la Región de Magallanes, aparece Río Verde, una pequeña localidad con poco más de 600 habitantes que se destaca por sus paisajes imponentes. Allí, los valles abiertos y los glaciares se convierten en los grandes protagonistas, atrapando la atención de cualquier visitante.
Qué se puede hacer en Río Verde, Chile
Este pequeño pueblo presenta varias opciones para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. Los ríos permiten disfrutar de jornadas de pesca, mientras que los paisajes dominados por fiordos y glaciares invitan a recorrer y contemplar la naturaleza en estado puro.
A pocos kilómetros, cerca de Punta Arenas, el Parque Ñandú propone una experiencia de turismo rural con comidas tradicionales de la región, donde el cordero patagónico es uno de los grandes atractivos. En esa misma línea, la Estancia Olga Teresa se presenta como un punto ideal para el avistaje de cóndores.
Además, en enero se realiza una celebración dedicada a la Virgen de Montserrat, que convoca a creyentes de toda la región. Para completar la experiencia, muchos aconsejan visitar la Isla Riesco y a Villa Ponsomby, dos lugares que reflejan la historia y la identidad local de la zona.
Dónde queda Río Verde, Chile
Ubicada a unos 90 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, Río Verde forma parte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dentro de la provincia de Magallanes. Una de sus principales atracciones es la Isla Riesco, que está separada del continente por el seno Skyring y el canal Fitz Roy.
Cómo llegar a Río Verde, Chile
Para llegar a este destino, lo más práctico es arribar a Punta Arenas, ya sea por vía aérea o terrestre. Desde allí, el tramo final se realiza por ruta en un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros, que se pueden hacer en auto. También existen opciones de transporte por tierra que conectan directamente ambas localidades.
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