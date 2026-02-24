Descubrí Chile: el pueblo rural con un lago y paisajes increíbles que sorprende a todos los que van

Dónde queda Paine

Este destino está ubicado en la zona central de Chile, dentro de la Región Metropolitana, a unos 40 kilómetros al sur de Santiago. La localidad se encuentra en un entorno de campos agrícolas y cerros bajos, cerca de la Laguna de Aculeo, uno de sus puntos más visitados.

Cómo llegar a Paine

Para arribar a Paine desde Santiago, la opción más simple es tomar la Ruta 5 en dirección sur. El trayecto, que está bien señalizado, demanda alrededor de 50 minutos en auto, dependiendo del tránsito.

También se puede llegar en bus interurbano desde la capital, con servicios que salen con frecuencia hacia la zona sur de la Región Metropolitana.