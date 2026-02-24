Descubrí Chile: el pueblo rural con un lago y paisajes increíbles que sorprende a todos los que van
Su amplio abanico de actividades al aire libre y exquisita propuesta gastronómica atraen a cientos de turistas cada año. Dónde queda y qué hacer.
Chile ofrece un abanico amplio de destinos para vacacionar: desde desiertos únicos en el norte hasta lagos, volcanes y bosques en el sur. Su diversidad geográfica permite combinar naturaleza, hospitalidad y paisajes imponentes en cualquier época del año, con opciones tanto para el descanso como para la aventura.
Dentro de ese mapa aparece Paine, una localidad cercana a Santiago que, aun sin salida al mar, se convirtió en un punto atractivo gracias a sus valles, cerros y un entorno ideal para el turismo rural. Reconocida por sus sandías de gran tamaño, el pueblo también cuenta con celebraciones populares que lo convierten en un punto estratégico de Chile.
Qué se puede hacer en Paine
En Paine se puede pasar el día al aire libre, disfrutar de comida típica y conectar por competo con las zonas rurales. El pueblo es conocido por la Fiesta de la Sandía, que cada verano reúne puestos gastronómicos y actividades tradicionales.
El plan principal es visitar la Laguna de Aculeo, donde se pueden hacer actividades como kayak, paddle y caminatas alrededor del agua. También hay campings y espacios habilitados para picnic.
Además, se puede hacer senderismo en la Reserva Natural Altos de Cantillana, recorrer los viñedos Viña Pérez Cruz y Viña Antiyal o visitar la Expo Paine Rural, enfocada en tradiciones y cultura local.
Dónde queda Paine
Este destino está ubicado en la zona central de Chile, dentro de la Región Metropolitana, a unos 40 kilómetros al sur de Santiago. La localidad se encuentra en un entorno de campos agrícolas y cerros bajos, cerca de la Laguna de Aculeo, uno de sus puntos más visitados.
Cómo llegar a Paine
Para arribar a Paine desde Santiago, la opción más simple es tomar la Ruta 5 en dirección sur. El trayecto, que está bien señalizado, demanda alrededor de 50 minutos en auto, dependiendo del tránsito.
También se puede llegar en bus interurbano desde la capital, con servicios que salen con frecuencia hacia la zona sur de la Región Metropolitana.
