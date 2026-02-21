Descubrí Chile en 2026: el pueblo costero con arena blanca y agua trasparente que enamora

Maitencillo, con surf, parapente y ferias artesanales.

Papudo, clásico balneario con caletas de pescadores y ambiente relajado.

El Bosque de Belloto del Norte, Monumento Natural ideal para trekking y vistas panorámicas.

Dónde queda Zapallar

Zapallar está ubicado en la región de Valparaíso, a unos 170 kilómetros de Santiago de Chile. Su cercanía con la capital lo convierte en un destino perfecto tanto para una escapada corta como para unas vacaciones completas frente al mar.

Se trata de una zona con excelente conectividad que permite combinar playas agrestes, reservas naturales y polos gastronómicos en pocos minutos.

Cómo llegar a Zapallar

Desde Santiago de Chile, el acceso más práctico es en auto por la Ruta 5 Norte y luego tomando los desvíos señalizados hacia la costa. El viaje demora aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Para quienes viajan desde Argentina, la opción más cómoda es volar hasta Santiago y desde allí alquilar un vehículo o contratar un traslado. También es posible combinar el viaje con otros destinos de la costa central chilena para armar una ruta escénica inolvidable.

Con su arena clara, mar cristalino y perfil residencial tranquilo, Zapallar se posiciona en 2026 como una alternativa sofisticada dentro del Pacífico, ideal para parejas y familias que buscan naturaleza cuidada, seguridad y descanso real lejos de las multitudes.