Descubrí Chile en 2026: el pueblo costero con arena blanca y agua trasparente que enamora
Cuando se piensa en el Pacífico sur, muchos imaginan olas intensas y corrientes frías. Sin embargo, en la costa central de Chile existe un destino que rompe con ese estereotipo.
Con una bahía protegida que calma el oleaje y cerros verdes que rodean la costa, este rincón ofrece un mar sorprendentemente sereno y transparente. La geografía funciona como un escudo natural frente a las corrientes del sur, permitiendo que el agua mantenga mayor temperatura y tranquilidad que en otros balnearios más expuestos.
A diferencia de destinos como Viña del Mar o Reñaca, aquí predominan el silencio, las casonas tradicionales y una planificación urbana que evita los edificios en altura, preservando la vista a los cerros desde cualquier punto.
Qué se puede hacer en Zapallar
El gran atractivo es su playa principal, asentada en una bahía cerrada que transforma el mar en una especie de pileta natural ideal para nadar o practicar deportes náuticos tranquilos.
Entre los imperdibles se destacan:
-
Sendero costero: el histórico paseo peatonal que conecta Zapallar con Cachagua permite caminar bordeando acantilados y formaciones rocosas, con vistas panorámicas y fauna marina.
Entorno protegido: los cerros frenan los vientos fuertes y generan un microclima agradable incluso al atardecer.
Gastronomía de autor: restaurantes con pescados y mariscos frescos que elevan la experiencia sin caer en propuestas masivas.
Laguna de Zapallar: sector de aguas muy bajas, ideal para familias con chicos.
Además, en los alrededores se pueden sumar otras escapadas:
-
Maitencillo, con surf, parapente y ferias artesanales.
Papudo, clásico balneario con caletas de pescadores y ambiente relajado.
El Bosque de Belloto del Norte, Monumento Natural ideal para trekking y vistas panorámicas.
Dónde queda Zapallar
Zapallar está ubicado en la región de Valparaíso, a unos 170 kilómetros de Santiago de Chile. Su cercanía con la capital lo convierte en un destino perfecto tanto para una escapada corta como para unas vacaciones completas frente al mar.
Se trata de una zona con excelente conectividad que permite combinar playas agrestes, reservas naturales y polos gastronómicos en pocos minutos.
Cómo llegar a Zapallar
Desde Santiago de Chile, el acceso más práctico es en auto por la Ruta 5 Norte y luego tomando los desvíos señalizados hacia la costa. El viaje demora aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.
Para quienes viajan desde Argentina, la opción más cómoda es volar hasta Santiago y desde allí alquilar un vehículo o contratar un traslado. También es posible combinar el viaje con otros destinos de la costa central chilena para armar una ruta escénica inolvidable.
Con su arena clara, mar cristalino y perfil residencial tranquilo, Zapallar se posiciona en 2026 como una alternativa sofisticada dentro del Pacífico, ideal para parejas y familias que buscan naturaleza cuidada, seguridad y descanso real lejos de las multitudes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario