Dunas blancas y lagunas de cristal: el impactante paraíso oculto en el nordeste de Brasil
Ubicado en el nordeste brasileño, Lençóis Maranhenses deslumbra con sus dunas y lagunas cristalinas. Descubrí cómo llegar y qué hacer en este paraíso.
Al momento de planear las vacaciones, encontrar un lugar que combine descanso, paisajes y buen clima es clave y complejo al mismo tiempo. Si bien en Sudamérica hay muchas opciones, pocas logran ofrecer una experiencia que realmente permita desconectarse y recargar energías.
En este contexto, Brasil se destaca por su diversidad y belleza, ideal para sumergirse en su extenso abanicos de alternativas. En el nordeste del país, Lençóis Maranhenses sorprende con sus dunas blancas y lagunas de aguas cristalinas que cambian con las estaciones, creando un escenario único para quienes buscan tranquilidad y naturaleza en su máxima expresión.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
En este sitio, la experiencia gira en torno al descanso y al contacto con la naturaleza. Existen alojamientos cómodos y accesibles, pensados para quienes buscan paz, silencio y un entorno relajante durante sus vacaciones.
Para recorrer el lugar, las alternativas son diversas: se puede explorar a pie entre dunas y lagunas, o realizar excursiones en vehículos 4x4 para llegar zonas más alejadas y descubrir rincones poco visitados.
Además, el destino ofrece una gastronomía pensada para deleitar el paladar de los visitante. Con pescados frescos y platos tradicionales, cada turista podrá vivir una experiencia atrapante en el nordeste del territorio brasileño.
Dónde queda Lençóis Maranhenses
Lençóis Maranhenses se encuentra en el estado de Maranhão, muy cerca de su capital, São Luís. Gracias a esta ubicación, es un destino fácil de visitar desde distintos lugares y perfecto para quienes buscan un escape de la rutina sin sacrificar comodidad.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
La forma más común de acceder es a través de Barreirinhas, conectada por carretera y punto de partida de paseos por el río Preguiça. Quienes buscan un acceso más rápido pueden optar por Atins, que permite llegar al parque de manera más directa y práctica.
