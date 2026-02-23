Dunas blancas y lagunas de cristal: el impactante paraíso oculto en el nordeste de Brasil

Dónde queda Lençóis Maranhenses

Lençóis Maranhenses se encuentra en el estado de Maranhão, muy cerca de su capital, São Luís. Gracias a esta ubicación, es un destino fácil de visitar desde distintos lugares y perfecto para quienes buscan un escape de la rutina sin sacrificar comodidad.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

La forma más común de acceder es a través de Barreirinhas, conectada por carretera y punto de partida de paseos por el río Preguiça. Quienes buscan un acceso más rápido pueden optar por Atins, que permite llegar al parque de manera más directa y práctica.