Tiene menos de 100 habitantes y está cerca de Punta del Este: el rincón oculto para descansar en Uruguay

Dónde queda Pueblo Edén

Este destino se ubica en el departamento de Maldonado, a muy pocos kilómetros Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, lo que lo convierte en un sitio fácil de alcanzar para quienes desean alejarse del bullicio urbano sin realizar grandes traslados.

Cómo llegar a Pueblo Edén

Llegar a Pueblo Edén desde Montevideo es sencillo, ya que el recorrido, de unos 120 kilómetros, tiene una duración que ronda las dos horas. Para acceder, se debe tomar la Ruta Interbalnearia y luego continuar por las rutas 9 y 12 hasta llegar a destino.