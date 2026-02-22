Tiene menos de 100 habitantes y está cerca de Punta del Este: el rincón oculto para descansar en Uruguay
Se trata de Pueblo Edén, en Maldonado. Un refugio de paz con calles históricas, comida tradicional y mucha naturaleza a 120 kilómetros de Montevideo.
Uruguay no solo brilla por sus playas y sus grandes epicentros, sino también por sus rincones poco conocidos que invitan conectar con la naturaleza y disfrutar de la calidez de sus habitantes. Entre campos y sierras, se esconde Pueblo Edén, en Maldonado, con menos de 100 habitantes e ideal para descansar durante las vacaciones.
Ubicado a poca distancia de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, este pueblo se presenta como un escape perfecto para quienes buscan paz sin alejarse demasiado de la ciudad. Además, llegar desde la capital uruguaya implica un recorrido de unos 120 kilómetros por la Ruta Interbalnearia, continuando por las rutas 9 y 12.
Qué se puede hacer en Pueblo Edén
Al arribar a Pueblo Edén, los turistas descubren un ambiente ideal para desconectarse y disfrutar de la pasividad y calma que este sitio ofrece. Caminar por sus calles es una de sus principales atracciones y permite observar sus casas antiguas y arquitecturas coloniales que lo convierten en un punto histórico de Uruguay.
Entre las experiencias que ofrece el pueblo, destacan los paseos a la vera del Arroyo El Pintado, perfectos para apreciar la flora local y respirar aire puro. También se puede visitar la pequeña capilla, un símbolo de la comunidad.
Para completar la visita, los visitantes pueden sumergirse en platos tradicionales y sabrosos, como el cordero al horno o embutidos artesanales que reflejan el sabor auténtico de la zona.
Dónde queda Pueblo Edén
Este destino se ubica en el departamento de Maldonado, a muy pocos kilómetros Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, lo que lo convierte en un sitio fácil de alcanzar para quienes desean alejarse del bullicio urbano sin realizar grandes traslados.
Cómo llegar a Pueblo Edén
Llegar a Pueblo Edén desde Montevideo es sencillo, ya que el recorrido, de unos 120 kilómetros, tiene una duración que ronda las dos horas. Para acceder, se debe tomar la Ruta Interbalnearia y luego continuar por las rutas 9 y 12 hasta llegar a destino.
