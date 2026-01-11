Descubrí Jujuy: el destino turístico internacional con montañas de múltiples colores

Dónde queda Purmamarca

Purmamarca se encuentra en el departamento de Tumbaya, dentro de la provincia de Jujuy, Argentina. Está ubicada a aproximadamente 60 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, y se accede fácilmente a través de la Ruta Nacional 52, muy cerca del cruce con la Ruta Nacional 9.

El pueblo se emplaza a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en la quebrada del río Purmamarca, y está rodeado por cerros multicolores, entre los que se destaca el icónico Cerro de los Siete Colores, uno de los paisajes más fotografiados del país.

Su arquitectura colonial, las casas de adobe y su fuerte identidad cultural hacen que el lugar conserve un encanto especial, muy valorado por visitantes nacionales y extranjeros.

Cómo llegar a Purmamarca

Para llegar a Purmamarca desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte y luego empalmar con la Ruta Nacional 52. El trayecto en automóvil dura aproximadamente 45 minutos, atravesando paisajes de montaña y quebradas.

También existen servicios de colectivos regulares que parten desde la terminal de ómnibus de la capital jujeña y conectan con el pueblo a lo largo del día, lo que lo convierte en un destino accesible incluso sin vehículo propio.