Descubrí Jujuy: el destino turístico internacional con montañas de múltiples colores
En las últimas semanas, la provincia volvió a estar en el centro de la escena luego de que una reconocida figura del espectáculo eligiera este rincón del país para disfrutar de sus vacaciones de invierno.
Con paisajes que parecen pintados a mano, calles de tierra que conservan tradiciones ancestrales y una calma que invita a desconectarse del ritmo urbano, este pueblo jujeño se transformó en una parada obligada para turistas de todas partes del mundo. Su entorno montañoso, los colores intensos de los cerros y la identidad cultural que se respira en cada rincón lo convierten en una joya del norte argentino.
Además de su atractivo visual, el lugar ofrece propuestas que combinan naturaleza, historia y experiencias únicas, ideales tanto para escapadas cortas como para estadías más prolongadas.
Qué se puede hacer en Purmamarca
Purmamarca ofrece múltiples actividades para quienes buscan una experiencia auténtica en la Quebrada. Uno de los principales atractivos es recorrer sus calles y la feria artesanal, donde se pueden encontrar tejidos, cerámicas y productos elaborados por comunidades locales.
Otra actividad imperdible es caminar por el Paseo de los Colorados, un sendero de baja dificultad que bordea formaciones rocosas de tonos rojizos y ocres, ideal para disfrutar del paisaje y tomar fotografías. También se puede visitar la histórica iglesia Santa Rosa de Lima y conocer más sobre la historia del pueblo.
Uno de los puntos más llamativos del lugar es su cancha de fútbol, ubicada al pie del Cerro de los Siete Colores. Este campo, perteneciente al Club Santa Rosa, fue destacado a nivel internacional por su entorno natural único y llegó a formar parte de un documental de ESPN sobre las canchas más increíbles del mundo.
Dónde queda Purmamarca
Purmamarca se encuentra en el departamento de Tumbaya, dentro de la provincia de Jujuy, Argentina. Está ubicada a aproximadamente 60 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, y se accede fácilmente a través de la Ruta Nacional 52, muy cerca del cruce con la Ruta Nacional 9.
El pueblo se emplaza a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en la quebrada del río Purmamarca, y está rodeado por cerros multicolores, entre los que se destaca el icónico Cerro de los Siete Colores, uno de los paisajes más fotografiados del país.
Su arquitectura colonial, las casas de adobe y su fuerte identidad cultural hacen que el lugar conserve un encanto especial, muy valorado por visitantes nacionales y extranjeros.
Cómo llegar a Purmamarca
Para llegar a Purmamarca desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte y luego empalmar con la Ruta Nacional 52. El trayecto en automóvil dura aproximadamente 45 minutos, atravesando paisajes de montaña y quebradas.
También existen servicios de colectivos regulares que parten desde la terminal de ómnibus de la capital jujeña y conectan con el pueblo a lo largo del día, lo que lo convierte en un destino accesible incluso sin vehículo propio.
