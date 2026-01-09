Escapadas en Buenos Aires: el destino a pocas horas para disfrutar de su vegetación, agua fresca y actividades
Cuando el calor aprieta y la ciudad se vuelve agobiante, muchos buscan una escapada corta que permita refrescarse, descansar y reconectar con la naturaleza sin viajar demasiadas horas.
En la provincia de Buenos Aires existe un rincón poco conocido que combina aire puro, agua, verde y tranquilidad, ideal para disfrutar en familia o con amigos.
Lejos de las multitudes de otros destinos turísticos, esta opción se presenta como una alternativa accesible y relajada. Con propuestas al aire libre, espacios amplios y un ritmo de pueblo, es perfecta tanto para una salida de fin de semana como para una escapada de un solo día.
Qué se puede hacer en Tapalqué
Uno de los principales atractivos es la Costanera del Arroyo Tapalqué, que se extiende por más de diez kilómetros de espacios verdes y arbolados. Allí se pueden realizar caminatas, andar en bicicleta, correr, pescar, nadar o incluso practicar kayak, siempre en un entorno natural y tranquilo.
Otro punto destacado es el Balneario Municipal, considerado el corazón recreativo del lugar. Este espacio cuenta con fogones, hornos de barro, sectores de descanso, juegos para chicos y canchas deportivas, lo que lo convierte en un sitio ideal para pasar el día completo.
Además, el destino ofrece un natatorio climatizado y actividades culturales durante todo el año. Entre sus celebraciones más tradicionales se encuentra la Fiesta de la Torta Negra, que reúne a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía y las costumbres locales.
Dónde queda Tapalqué
Tapalqué se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires, a menos de cuatro horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. Su localización estratégica y su entorno natural lo convierten en una opción ideal para quienes buscan hacer turismo sin alejarse demasiado.
A diferencia de otros destinos más concurridos, conserva una fuerte identidad de pueblo, con paisajes abiertos, tranquilidad y un contacto directo con la naturaleza que invita a bajar el ritmo.
Cómo llegar a Tapalqué
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Nacional 3 hasta la ciudad de Azul, y luego continuar por la Ruta Provincial 51. El viaje demora entre tres y cuatro horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.
También existen servicios de transporte y combis turísticas que parten desde distintos puntos del AMBA, especialmente durante fines de semana y feriados largos, lo que facilita la llegada sin necesidad de vehículo propio.
