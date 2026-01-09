Escapadas en Buenos Aires: el destino a pocas horas para disfrutar de su vegetación, agua fresca y actividades

Dónde queda Tapalqué

Tapalqué se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires, a menos de cuatro horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. Su localización estratégica y su entorno natural lo convierten en una opción ideal para quienes buscan hacer turismo sin alejarse demasiado.

A diferencia de otros destinos más concurridos, conserva una fuerte identidad de pueblo, con paisajes abiertos, tranquilidad y un contacto directo con la naturaleza que invita a bajar el ritmo.

Cómo llegar a Tapalqué

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso principal es por la Ruta Nacional 3 hasta la ciudad de Azul, y luego continuar por la Ruta Provincial 51. El viaje demora entre tres y cuatro horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

También existen servicios de transporte y combis turísticas que parten desde distintos puntos del AMBA, especialmente durante fines de semana y feriados largos, lo que facilita la llegada sin necesidad de vehículo propio.