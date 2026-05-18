Conocé Chile: el pueblo con viñedos, paisajes y tranquilidad única

Durante la noche, el lugar ofrece uno de sus mayores atractivos: la posibilidad de contemplar un cielo totalmente limpio y lleno de estrellas. Las excursiones astronómicas y las visitas a observatorios permiten observar constelaciones, planetas y distintos fenómenos del universo en un entorno único.

Dónde queda "Pisco Elqui"

Esta localidad se encuentra situada en el Valle del Elqui, una zona montañosa del norte de Chile reconocida por sus viñedos y sus paisajes naturales. Gracias a su ubicación alejada de las grandes ciudades y la escasa contaminación lumínica, se convirtió en uno de los puntos más destacados para observar estrellas y disfrutar de actividades en plena naturaleza.

Cómo llegar a "Pisco Elqui"

La manera más sencilla de llegar a "Pisco Elqui" es desde La Serena, ya que el trayecto en vehículo demora cerca de 90 minutos y atraviesa los paisajes naturales del Valle del Elqui. Además, el destino también puede visitarse desde Argentina a través de los pasos internacionales ubicados en la cordillera.