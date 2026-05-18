Conocé Chile: el pueblo con viñedos, paisajes y tranquilidad única
Se ubica en la región de Coquimbo y es valorado por su fácil acceso. La terapia alternativa es su principal atracción. Descubrí dónde queda y cómo llegar.
Cada vez más turistas buscan destinos que combinen naturaleza, tranquilidad y experiencias diferentes para desconectarse de la rutina. En ese escenario, Chile se consolidó como uno de los países más atractivos de Sudamérica gracias a su enorme diversidad de paisajes, su riqueza cultural y gastronomía única.
Entre montañas, viñedos y cielos, uno de los lugares que más creció en popularidad durante los últimos años es "Pisco Elqui". Este pequeño pueblo ubicado en la región de Coquimbo enamora a los turistas con su ambiente sereno, terapias alternativas y vistas nocturnas que lo convierten en uno de los mejores sitios del continente para desconectar de la rutina diaria.
Qué se puede hacer en "Pisco Elqui"
En "Pisco Elqui" los visitantes pueden disfrutar de caminatas entre montañas o recorrer viñedos, actividades que permiten una desconexión por completo del ritmo acelerado de las grandes ciudades gracias a su entorno natural y su estilo de vida tranquilo.
Además de sus paisajes, el pueblo se destaca por sus propuestas vinculadas al bienestar personal. Muchos turistas aprovechan la estadía para participar en actividades de relajación, sesiones de armonización y experiencias orientadas al descanso físico y mental. A eso se suma una interesante oferta gastronómica con productos regionales, bares y comercios artesanales.
Durante la noche, el lugar ofrece uno de sus mayores atractivos: la posibilidad de contemplar un cielo totalmente limpio y lleno de estrellas. Las excursiones astronómicas y las visitas a observatorios permiten observar constelaciones, planetas y distintos fenómenos del universo en un entorno único.
Dónde queda "Pisco Elqui"
Esta localidad se encuentra situada en el Valle del Elqui, una zona montañosa del norte de Chile reconocida por sus viñedos y sus paisajes naturales. Gracias a su ubicación alejada de las grandes ciudades y la escasa contaminación lumínica, se convirtió en uno de los puntos más destacados para observar estrellas y disfrutar de actividades en plena naturaleza.
Cómo llegar a "Pisco Elqui"
La manera más sencilla de llegar a "Pisco Elqui" es desde La Serena, ya que el trayecto en vehículo demora cerca de 90 minutos y atraviesa los paisajes naturales del Valle del Elqui. Además, el destino también puede visitarse desde Argentina a través de los pasos internacionales ubicados en la cordillera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario