Descubrí Misiones en 2026: el destino con paisajes que invitan a la aventura y la desconexión total

arroyo el soberbio

Una de las experiencias más impactantes del viaje es la visita a los Saltos del Moconá, una formación natural única en el mundo. A diferencia de la mayoría de las cascadas, esta caída de agua corre en paralelo al río Uruguay y se extiende por más de 3 kilómetros. Durante la temporada adecuada, se puede navegar en lancha hasta el borde del salto o disfrutarlo desde miradores inmersos en la selva.

La Reserva de la Biosfera Yabotí, con sus 250.000 hectáreas protegidas, ofrece recorridos en vehículos 4x4, caminatas entre árboles centenarios y excursiones nocturnas que permiten descubrir la fauna autóctona. Se trata de una zona ideal para practicar turismo responsable, con foco en la conservación y la educación ambiental.

La gastronomía acompaña la experiencia. En este rincón misionero, los platos incluyen pescados de río, mandioca, hierbas del monte y recetas caseras con identidad regional. También podés probar dulces artesanales, mermeladas de guayaba, licores frutales y productos elaborados en pequeñas chacras familiares.

El Soberbio atrae a quienes eligen escapar del turismo masivo. Su propuesta combina naturaleza imponente, cultura viva y aventuras accesibles, sin necesidad de grandes traslados ni lujos. Este pueblo fronterizo se destaca como una de las joyas menos exploradas de Misiones y ofrece una experiencia genuina y enriquecedora.

Dónde queda El Soberbio

El Soberbio es una ciudad argentina ubicada en la provincia de Misiones, a orillas del río Uruguay. Limita con la localidad brasileña de Porto Soberbo. Se encuentra a 230 km de Posadas, la capital de la provincia. Además, es la cabecera del departamento Guaraní.

Cómo llegar a El Soberbio

Partiendo hacia el norte por Ruta Nacional Nº 12 para luego girar hacia el este, a la altura de Jardín América, tomando la Ruta Provincial Nº 7. A la altura de Aristóbulo del Valle empalmar con Ruta Nacional Nº 14 y, finalmente, en San Vicente tomar Ruta Provincial Nº 13 que conduce a El Soberbio.

Otra opción consiste en partir desde Posadas por Ruta Provincial Nº 105 hasta alcanzar Ruta Provincial Nº 2 y, desde allí, transitar hacia el este hasta llegar a destino.

El Soberbio dista de posadas aproximadamente 250 Kilómetros.