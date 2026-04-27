De Misiones a la Libertadores: quién es Fernando Rodríguez, la apuesta juvenil de Boca

El recorrido no fue lineal. Tras sus primeros pasos en su localidad, decidió probar suerte en Crucero del Norte, donde se formó entre los 12 y los 15 años. Sin embargo, antes de la pandemia optó por regresar a su club de origen. Fue en ese contexto cuando surgió la oportunidad de probarse en Boca, una chance que no llegó de inmediato y que estuvo rodeada de incertidumbre.

El propio entorno familiar recordó esos momentos de angustia. “Entrenaba de chiquito, venía del colegio y se iba a entrenar. Le gustaba el arco. Siempre quiso ser arquero”, contó su papá a Misiones Online. Más adelante, también relató las dificultades que atravesaron durante la prueba: “Fer me llamaba y lloraba: ‘Papá, nadie me probó’”. Sin embargo, la oportunidad finalmente llegó y, tras unos días de evaluación, el club decidió incorporarlo.

fernando rodriguez

Desde su llegada en 2021, Rodríguez fue quemando etapas dentro de las inferiores. Comenzó como suplente en Sexta, pero con el paso del tiempo logró consolidarse. En Quinta división se ganó el puesto, en Cuarta llegó a ser capitán y luego dio el salto a la Reserva, donde comenzó a sumar experiencia detrás de Sebastián Díaz Robles.

El 2026 marcó un punto de inflexión en su carrera. Luego de momentos de duda e incluso de considerar una salida, decidió apostar por su lugar en el club. “Si me vas a tener en cuenta me voy a quedar sino me voy, no voy a suplentear un año más. Yo sé lo que puedo dar en Boca”, le planteó al cuerpo técnico, según reveló su padre. La respuesta fue clara: tendría su oportunidad. Y así fue.

Hoy, ese esfuerzo empieza a tener recompensa. De consolidarse en la Reserva pasó a ser tenido en cuenta por el plantel profesional y ahora forma parte de la delegación que viajará a Brasil para un partido de máxima exigencia. Aunque su rol será de respaldo, la experiencia representa un paso fundamental en su crecimiento.