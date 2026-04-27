De Misiones a la Libertadores: quién es Fernando Rodríguez, la apuesta juvenil de Boca
El arquero de 21 años fue convocado por primera vez al plantel profesional para un duelo clave ante Cruzeiro y representa una de las grandes ilusiones del semillero xeneize.
Boca afrontará un compromiso determinante por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte, con la intención de sostener su puntaje ideal. En ese contexto, la lista de convocados definida por Claudio Úbeda trajo consigo una novedad que llamó la atención: la inclusión de Fernando Rodríguez, un arquero juvenil que vivirá su primera experiencia en una concentración del primer equipo.
El nombre del misionero sobresale dentro de la nómina no solo por tratarse de un debut absoluto en este tipo de convocatorias, sino también por el contexto en el que se da. Su presencia responde, en gran medida, a la lesión de Agustín Marchesín, que obligó al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro del club. Así, Rodríguez se ganó un lugar como tercer arquero, detrás de Leandro Brey y Javier García.
Rodríguez encarna el sueño de muchos juveniles: llegar desde el interior, superar obstáculos y abrirse camino en uno de los clubes más grandes del continente. Su historia recién comienza, pero ya quedó en claro que está dispuesto a aprovechar cada oportunidad que se le presente.
Quién es Fernando Rodríguez, la apuesta juvenil para el arco de Boca
Su historia tiene raíces profundas en el interior del país. Nacido el 15 de septiembre de 2004 en Santo Pipó, un pequeño pueblo de Misiones, Fernando creció rodeado de fútbol. Hijo de Rogelio y Ana María, encontró su vocación desde muy chico, influenciado tanto por su padre -entrenador de arqueros- como por su hermano mayor, que también ocupaba ese puesto. Aquellas tardes en el club Sporting marcaron el inicio de un camino que hoy comienza a dar sus primeros frutos.
El recorrido no fue lineal. Tras sus primeros pasos en su localidad, decidió probar suerte en Crucero del Norte, donde se formó entre los 12 y los 15 años. Sin embargo, antes de la pandemia optó por regresar a su club de origen. Fue en ese contexto cuando surgió la oportunidad de probarse en Boca, una chance que no llegó de inmediato y que estuvo rodeada de incertidumbre.
El propio entorno familiar recordó esos momentos de angustia. “Entrenaba de chiquito, venía del colegio y se iba a entrenar. Le gustaba el arco. Siempre quiso ser arquero”, contó su papá a Misiones Online. Más adelante, también relató las dificultades que atravesaron durante la prueba: “Fer me llamaba y lloraba: ‘Papá, nadie me probó’”. Sin embargo, la oportunidad finalmente llegó y, tras unos días de evaluación, el club decidió incorporarlo.
Desde su llegada en 2021, Rodríguez fue quemando etapas dentro de las inferiores. Comenzó como suplente en Sexta, pero con el paso del tiempo logró consolidarse. En Quinta división se ganó el puesto, en Cuarta llegó a ser capitán y luego dio el salto a la Reserva, donde comenzó a sumar experiencia detrás de Sebastián Díaz Robles.
El 2026 marcó un punto de inflexión en su carrera. Luego de momentos de duda e incluso de considerar una salida, decidió apostar por su lugar en el club. “Si me vas a tener en cuenta me voy a quedar sino me voy, no voy a suplentear un año más. Yo sé lo que puedo dar en Boca”, le planteó al cuerpo técnico, según reveló su padre. La respuesta fue clara: tendría su oportunidad. Y así fue.
Hoy, ese esfuerzo empieza a tener recompensa. De consolidarse en la Reserva pasó a ser tenido en cuenta por el plantel profesional y ahora forma parte de la delegación que viajará a Brasil para un partido de máxima exigencia. Aunque su rol será de respaldo, la experiencia representa un paso fundamental en su crecimiento.
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