Piden al Consejo de la Magistratura la remoción del juez que frenó la reforma laboral

El juez laboral, como se sabe, emitió a fines de marzo una medida cautelar por la cual suspendió varios artículos de la ley, con alcance colectivo, luego de un pedido en ese sentido formulado por la CGT; decisión que para el MEAB fue tomada “en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales y jurisprudenciales”.

Para el movimiento de empresarios, las conductas de Ojeda configuran un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad y vulneración del principio de división de poderes, según se desprende del escrito presentado en las últimas y dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.