Prestamista fusiló a un mecánico: discutieron por una deuda, sacó el arma y disparó

Tras esto, el prestamista colocó un segundo cargador en el arma y disparó otras tres veces más sobre la víctima.

Luego del brutal crimen, un equipo de Bomberos Voluntarios llegó para asistir a la víctima y la trasladarla al hospital de San Pedro, donde ingresó ya sin signos vitales.

La confesión del asesino de San Pedro

“Llamen a los policías, que me mandé una cagada”, manifestó Winck a los vecinos mientras todavía sostenía el arma todavía en su mano derecha.

Los efectivos policiales llegaron al lugar poco después y procedieron a su detención.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el detenido posee un local comercial frente a la Terminal de Ómnibus. Además de vender muebles, electrónica y motos, Winck se dedicaba a otorgar préstamos personales.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles respecto al monto de la deuda financiera que habría motivado el violento desenlace en el barrio 29 de Junio.

Un historial de tragedias familiares

El apellido Kaiser ya había figurado en crónicas policiales de los medios de Misiones por otras tragedias familiares. En noviembre de 2015, José Kaiser, hermano del mecánico fusilado este lunes, fue asesinado a balazos tras un incidente de tránsito.

El hombre se encontraba en un comedor cuando advirtió que dos jóvenes a bordo de una moto le habían chocado el auto. Rápidamente salió para exigirles que se hicieran cargo de los daños, pero uno de los motociclistas, identificado como Sergio Couto, sacó un arma calibre 22 y le propició cuatro balazos a Kaiser, matándolo en el acto.

El segundo ocupante de la moto, Enrique Couto, de 23 años, fue asesinado de una puñalada un año y medio después en un bar de Colonia Paraíso. El atacante fue identificado como Rubén Dos Santos, un primo hermano de los Kaiser. Se presume que se trató de una venganza familiar.