Prestamista fusiló a un mecánico: discutieron por una deuda, sacó el arma y disparó
Daniel Kaiser recibió ocho balazos por parte de Andrés Winck, que le reclamaba una suma de dinero. Ocurrió en Misiones.
Un mecánico de 50 años fue asesinado a balazos en la localidad de San Pedro, provincia de Misiones, por un prestamista que le reclamaba el pago de una deuda. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la vivienda y culminó con la detención del atacante, quien confesó el crimen.
Todo ocurrió el lunes por la tarde, cuando Andrés Winck, un comerciante y prestamista de 46 años, estacionó su moto frente a la casa de Daniel “Negro” Kaiser, un mecánico de 50. Ambos comenzaron a conversar a través de un cerco de alambre, pero la tranquilidad duró poco y en cuestión de minutos se transformó en una agresión armada.
De acuerdo con las imágenes del video, Winck extrajo una pistola calibre nueve milímetros de su bandolera y efectuó cinco disparos contra Kaiser, quien cayó herido sobre el pasillo lateral de su casa.
Al escuchar las detonaciones, la esposa del mecánico salió de la vivienda para ver qué sucedía y se encontró con la víctima tirada en medio de un charco de sangre. De inmediato regresó a su casa en medio de gritos desesperados.
Tras esto, el prestamista colocó un segundo cargador en el arma y disparó otras tres veces más sobre la víctima.
Luego del brutal crimen, un equipo de Bomberos Voluntarios llegó para asistir a la víctima y la trasladarla al hospital de San Pedro, donde ingresó ya sin signos vitales.
La confesión del asesino de San Pedro
“Llamen a los policías, que me mandé una cagada”, manifestó Winck a los vecinos mientras todavía sostenía el arma todavía en su mano derecha.
Los efectivos policiales llegaron al lugar poco después y procedieron a su detención.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el detenido posee un local comercial frente a la Terminal de Ómnibus. Además de vender muebles, electrónica y motos, Winck se dedicaba a otorgar préstamos personales.
Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles respecto al monto de la deuda financiera que habría motivado el violento desenlace en el barrio 29 de Junio.
Un historial de tragedias familiares
El apellido Kaiser ya había figurado en crónicas policiales de los medios de Misiones por otras tragedias familiares. En noviembre de 2015, José Kaiser, hermano del mecánico fusilado este lunes, fue asesinado a balazos tras un incidente de tránsito.
El hombre se encontraba en un comedor cuando advirtió que dos jóvenes a bordo de una moto le habían chocado el auto. Rápidamente salió para exigirles que se hicieran cargo de los daños, pero uno de los motociclistas, identificado como Sergio Couto, sacó un arma calibre 22 y le propició cuatro balazos a Kaiser, matándolo en el acto.
El segundo ocupante de la moto, Enrique Couto, de 23 años, fue asesinado de una puñalada un año y medio después en un bar de Colonia Paraíso. El atacante fue identificado como Rubén Dos Santos, un primo hermano de los Kaiser. Se presume que se trató de una venganza familiar.
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