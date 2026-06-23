Descubrí Salta: la pintoresca localidad del norte argentino elegida para competir por ser la mejor del mundo

Uno de sus sitios más representativos es la Iglesia San José, una construcción declarada Monumento Histórico Nacional que se destaca por su particular techo realizado con madera de cardón, un material característico de la región.

Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, donde se exhiben miles de piezas que permiten conocer la historia de los pueblos originarios que habitaron la zona.

Para los amantes de la naturaleza, Cachi ofrece paisajes únicos entre montañas, senderos y caminos ideales para realizar caminatas, sacar fotografías y disfrutar del aire puro. También forma parte de la reconocida Ruta del Vino de los Valles Calchaquíes, donde se pueden visitar bodegas y probar variedades producidas a gran altura.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos, con platos típicos del norte argentino como empanadas salteñas, locro, tamales y preparaciones regionales que forman parte de la identidad cultural del pueblo.

Dónde queda Cachi

La localidad de Cachi se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento que lleva el mismo nombre. Está ubicada a unos 2210 metros sobre el nivel del mar, rodeada por montañas y paisajes característicos de los Valles Calchaquíes.

Se encuentra aproximadamente a 162 kilómetros de la ciudad de Salta, lo que la convierte en una de las escapadas más recomendadas para quienes visitan la provincia y quieren conocer un destino con historia, tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Su elección para competir en los Best Tourism Villages busca destacar justamente esa combinación entre belleza natural, preservación cultural y desarrollo turístico sostenible.

Cómo llegar a Cachi

Para llegar a Cachi desde la ciudad de Salta, el recorrido más elegido es en vehículo a través de la Ruta Provincial 33, atravesando algunos de los paisajes más famosos de la provincia.

Durante el camino se pueden conocer sitios emblemáticos como la Cuesta del Obispo y la Recta del Tin Tin, dos puntos panorámicos que forman parte de la experiencia antes de llegar al pueblo.

El viaje dura alrededor de 3 horas y media en auto, dependiendo de las condiciones del camino y las paradas realizadas durante el recorrido. Por sus paisajes, historia y reconocimiento internacional, Cachi se consolida como uno de los destinos imperdibles para descubrir el norte argentino.