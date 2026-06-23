Descubrí Salta: la pintoresca localidad del norte argentino elegida para competir por ser la mejor del mundo
Una localidad salteña que fue seleccionada para representar a la Argentina en los premios Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo.
Entre los paisajes más imponentes del norte argentino se encuentra un pequeño pueblo que logró llamar la atención a nivel internacional por su historia, su cultura y la conservación de sus tradiciones.
Ubicado en medio de los Valles Calchaquíes, este destino combina calles antiguas, arquitectura colonial, paisajes montañosos y una fuerte identidad local. Con poco más de 7000 habitantes, buscará posicionarse entre los mejores pueblos turísticos del mundo.
La distinción reconoce a aquellas comunidades rurales que utilizan el turismo como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, proteger su patrimonio y mantener vivas sus costumbres.
Qué se puede hacer en Cachi
Cachi es uno de los destinos más elegidos de Salta por quienes buscan una experiencia tranquila, rodeada de naturaleza e historia. Su casco histórico conserva construcciones tradicionales con casas de adobe, calles empedradas y fachadas blancas que transportan a otra época.
Uno de sus sitios más representativos es la Iglesia San José, una construcción declarada Monumento Histórico Nacional que se destaca por su particular techo realizado con madera de cardón, un material característico de la región.
Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, donde se exhiben miles de piezas que permiten conocer la historia de los pueblos originarios que habitaron la zona.
Para los amantes de la naturaleza, Cachi ofrece paisajes únicos entre montañas, senderos y caminos ideales para realizar caminatas, sacar fotografías y disfrutar del aire puro. También forma parte de la reconocida Ruta del Vino de los Valles Calchaquíes, donde se pueden visitar bodegas y probar variedades producidas a gran altura.
La gastronomía es otro de sus grandes atractivos, con platos típicos del norte argentino como empanadas salteñas, locro, tamales y preparaciones regionales que forman parte de la identidad cultural del pueblo.
Dónde queda Cachi
La localidad de Cachi se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento que lleva el mismo nombre. Está ubicada a unos 2210 metros sobre el nivel del mar, rodeada por montañas y paisajes característicos de los Valles Calchaquíes.
Se encuentra aproximadamente a 162 kilómetros de la ciudad de Salta, lo que la convierte en una de las escapadas más recomendadas para quienes visitan la provincia y quieren conocer un destino con historia, tranquilidad y contacto con la naturaleza.
Su elección para competir en los Best Tourism Villages busca destacar justamente esa combinación entre belleza natural, preservación cultural y desarrollo turístico sostenible.
Cómo llegar a Cachi
Para llegar a Cachi desde la ciudad de Salta, el recorrido más elegido es en vehículo a través de la Ruta Provincial 33, atravesando algunos de los paisajes más famosos de la provincia.
Durante el camino se pueden conocer sitios emblemáticos como la Cuesta del Obispo y la Recta del Tin Tin, dos puntos panorámicos que forman parte de la experiencia antes de llegar al pueblo.
El viaje dura alrededor de 3 horas y media en auto, dependiendo de las condiciones del camino y las paradas realizadas durante el recorrido. Por sus paisajes, historia y reconocimiento internacional, Cachi se consolida como uno de los destinos imperdibles para descubrir el norte argentino.
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