La célebre lección del filósofo Marco Aurelio: "Respirar, pensar, disfrutar y amar"

Nacido en el año 121 d. C., gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180. Además de su rol político, fue uno de los máximos exponentes del estoicismo, una escuela filosófica que promueve la virtud, la autodisciplina y el control de las emociones frente a las adversidades.

Su gobierno estuvo marcado por guerras, epidemias y conflictos internos. En ese escenario complejo escribió Meditaciones, una colección de reflexiones personales con las que buscaba orientar su conducta y reforzar su fortaleza interior en los momentos más difíciles.

El libro, cuyo nombre original en griego puede traducirse como “Cosas para sí mismo”, fue redactado en gran parte durante campañas militares. En un principio, esos escritos no tenían como objetivo llegar al público, sino servir como un ejercicio privado de introspección.

Uno de los ejes principales de Meditaciones es la gratitud. En el primer libro, Marco Aurelio dedica buena parte de sus reflexiones a agradecer las enseñanzas recibidas de sus familiares, maestros y personas cercanas, a quienes atribuye gran parte de la formación de su carácter y de sus valores.

Lejos de poner el foco en la riqueza o el poder, el emperador destacaba virtudes como la honestidad, la humildad, la perseverancia y la capacidad de mantener la calma frente a las dificultades. Estas ideas siguen siendo analizadas por filósofos y especialistas por su vigencia en la vida cotidiana.

Desde la perspectiva del estoicismo, no siempre es posible controlar lo que sucede alrededor, pero sí la actitud con la que cada persona enfrenta esas situaciones. Por eso, la invitación a valorar el “privilegio de vivir” propone detenerse unos instantes para apreciar acciones tan sencillas como respirar, pensar, disfrutar y amar.

Para los filósofos estoicos, practicar la gratitud era una herramienta fundamental para fortalecer la mente, afrontar los desafíos diarios con mayor equilibrio y recordar que, incluso en los momentos de incertidumbre, siempre existen motivos para valorar el presente.