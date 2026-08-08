La célebre lección del filósofo Marco Aurelio: "Respirar, pensar, disfrutar y amar"
La mirada de los filósofos sobre la felicidad sigue vigente: Meditaciones plantea vivir el presente con gratitud y apreciar cada instante.
Para muchas personas, el comienzo de la jornada está atravesado por las responsabilidades, el estrés y las tareas cotidianas. Sin embargo, uno de los filósofos más influyentes de la historia, Marco Aurelio, dejó hace casi dos mil años una enseñanza que propone iniciar cada día desde una perspectiva diferente: hacer una pausa para valorar el simple hecho de estar vivo.
Las ideas de este referente entre los filósofos del estoicismo continúan vigentes y son compartidas por quienes buscan afrontar la rutina con mayor serenidad. Su reflexión invita a poner el foco en el presente, practicar la gratitud y recordar que cada nuevo día representa una oportunidad para vivir con propósito.
El pensamiento de Marco Aurelio
“Al despertarte cada mañana, recordá el privilegio de existir: respirar, pensar, disfrutar y amar”. Esa es una de las frases más conocidas que Marco Aurelio dejó plasmadas en Meditaciones, una obra que, casi dos mil años después, continúa inspirando a millones de personas y es estudiada por filósofos de todo el mundo.
Si bien las distintas traducciones del texto presentan pequeñas variaciones, la esencia del mensaje permanece inalterable. El emperador romano invita a reconocer el valor de los gestos más simples de la vida cotidiana y a comprender que muchas de las experiencias más importantes suelen pasar inadvertidas.
Para Marco Aurelio, vivir no significaba únicamente existir. Su visión apuntaba a desarrollar la capacidad de reflexionar, disfrutar el momento presente y fortalecer los vínculos con otras personas. Esa mirada convirtió al emperador en uno de los filósofos más influyentes de la corriente estoica.
Nacido en el año 121 d. C., gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180. Además de su rol político, fue uno de los máximos exponentes del estoicismo, una escuela filosófica que promueve la virtud, la autodisciplina y el control de las emociones frente a las adversidades.
Su gobierno estuvo marcado por guerras, epidemias y conflictos internos. En ese escenario complejo escribió Meditaciones, una colección de reflexiones personales con las que buscaba orientar su conducta y reforzar su fortaleza interior en los momentos más difíciles.
El libro, cuyo nombre original en griego puede traducirse como “Cosas para sí mismo”, fue redactado en gran parte durante campañas militares. En un principio, esos escritos no tenían como objetivo llegar al público, sino servir como un ejercicio privado de introspección.
Uno de los ejes principales de Meditaciones es la gratitud. En el primer libro, Marco Aurelio dedica buena parte de sus reflexiones a agradecer las enseñanzas recibidas de sus familiares, maestros y personas cercanas, a quienes atribuye gran parte de la formación de su carácter y de sus valores.
Lejos de poner el foco en la riqueza o el poder, el emperador destacaba virtudes como la honestidad, la humildad, la perseverancia y la capacidad de mantener la calma frente a las dificultades. Estas ideas siguen siendo analizadas por filósofos y especialistas por su vigencia en la vida cotidiana.
Desde la perspectiva del estoicismo, no siempre es posible controlar lo que sucede alrededor, pero sí la actitud con la que cada persona enfrenta esas situaciones. Por eso, la invitación a valorar el “privilegio de vivir” propone detenerse unos instantes para apreciar acciones tan sencillas como respirar, pensar, disfrutar y amar.
Para los filósofos estoicos, practicar la gratitud era una herramienta fundamental para fortalecer la mente, afrontar los desafíos diarios con mayor equilibrio y recordar que, incluso en los momentos de incertidumbre, siempre existen motivos para valorar el presente.
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