Día del Brownie: puro sabor a chocolate

En Puchero, la dulzura se expresa en su máxima elegancia con un brownie que conquista por su simpleza y equilibrio. Disponible en versión tradicional o sin TACC, se sirve en formato cuadrado, solo o acompañado por helado de crema americana, nueces crocantes y una salsa de chocolate por encima que potencia su sabor. Este postre, pensado para cerrar una comida o disfrutar junto a un café italiano, refleja la esencia del restaurante: una cantina porteña contemporánea que combina cocina casera, guiños modernos y un profundo sentido de hogar. En un entorno cálido y sofisticado, con materiales nobles e iluminación envolvente, cada detalle invita a quedarse. Su cava privada ofrece experiencias enogastronómicas únicas, mientras que el bar The Book, ubicado en el primer piso, propone una coctelería de autor perfecta para prolongar la velada.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Instagram: @puchero.ba

A pocos minutos de Nordelta, Tero invita a disfrutar una experiencia gastronómica integral donde el entorno natural, la ambientación y la cocina de autor se combinan en perfecta armonía. Entre sus propuestas dulces, la copa helada de la casa es una de las favoritas: un postre clásico y tentador que intercala brownie elaborado con cacao amargo y nueces, helado de crema americana, dulce de leche, frutas frescas y una suave capa de crema chantilly. Ideal para compartir o culminar una comida especial, se realza con una copa de vino dulce, un espumante o un café espresso. En sus amplios salones y en la terraza vidriada con vista al agua, cada visita se convierte en un momento de placer, donde la buena mesa armoniza con la calidez y la belleza del lugar.

Dirección: Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

Instagram: @tero.resto.eventos

BILBO

El brownie de Bilbo Café es pura tentación. Hecho con chocolate fundido, manteca y una mezcla justa de cacao, azúcar y harina, logra esa textura húmeda y el sabor intenso que lo hacen único. Pero lo que realmente marca la diferencia son los trozos de maní y el toque de salted caramel, que suman crocante, contraste y un punto de sal que potencia todo. Horneado hasta quedar con costra dorada por fuera y corazón suave por dentro, se sirve tibio y se acompaña perfecto con un café de especialidad.

Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Instagram: @bilbocafe

OSTENDE

Entre los clásicos dulces de Ostende destaca un brownie artesanal, con toques originales para proponer un sabor distinto. El bodegón ambientado en los años 70, sorprende con un brownie hecho con chocolate Águila, servido con helado de crema americana de la marca El Fundador, caramelo salado y pistachos, dos ingredientes que equilibran la dulzura de esta preparación. Además, el 11 de noviembre —Día del Brownie— la casa ofrecerá un brownie fuera de carta, elaborado con galletas Oreo y frutos rojos, coronado con merengue italiano. Estas opciones pueden disfrutarse como postre, pero también como parte de una merienda, acompañados con café o infusiones.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Instagram: @ostende_ba

GONTRAN CHERRIER

La boulangerie Gontran Cherrier ofrece dos versiones de su clásico brownie. Una de ellas se distingue por el toque crocante que aportan los frutos secos, elaborada con ingredientes de alta calidad , como manteca nacional y una cobertura de chocolate amargo con más del 70% de cacao. La otra es una opción Gluten Free, pensada para quienes buscan una alternativa sin harinas tradicionales. La carta de la marca nacida en Francia de la mano del maestro panadero, pastelero y chocolatero Gontran Cherrier invita a saborear ambas variantes de brownie junto a cafés fríos y calientes —capuccinos, ristrettos o latte— preparados con un café de especialidad desarrollado por Coffee Town para la marca.

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Roberto M. Ortiz 1815, Recoleta; Av. Córdoba 946, Alianza Francesa, Centro; Congreso 1701, Núñez.

Instagram: @gontrancherrierar

MERIENDA

Ubicado en una original ochava de Palermo, Merienda recrea los sabores de la infancia de manera única. Dentro de sus preparaciones artesanales elaboradas a la vista, el brownie Melba destaca por su originalidad. Hecho con chocolate 75% cacao y una mezcla batida que mantiene el interior húmedo, la receta incluye galletitas Melba trituradas que aportan el toque crocante. Se sirve en generosos cuadrados y también puede pedirse tibio con helado, sumando un contraste de temperatura. Una propuesta ideal para disfrutar en cualquier momento del día junto a su café de especialidad, limonadas de autor o jugos naturales, tanto en su cómodo salón como en el deck al aire libre.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Instagram: @merienda.ar