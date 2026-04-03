Brasil: el pueblo con caminos en la selva, aguas cristalinas y mucho avistaje de fauna
En plena Amazonía, existe un pueblo que combina aguas cristalinas, senderos selváticos y una experiencia única de contacto con la fauna.
A la hora de planear unas vacaciones distintas dentro de Brasil, muchos viajeros buscan escapar de los destinos más masivos y descubrir joyas ocultas. En ese sentido, hay un lugar que enamora por sus playas de agua dulce, su vegetación exuberante y su tranquilidad única.
Se trata de una pintoresca villa ubicada en plena Amazonía que es considerada por muchos como el “Caribe brasileño”. Este destino ofrece paisajes únicos que cambian según la época del año y una conexión directa con la naturaleza que lo vuelve inolvidable.
Qué se puede hacer en "Alter do Chão"
El principal atractivo de este destino son sus playas de agua dulce, especialmente la famosa Ilha do Amor, donde la arena blanca y el agua transparente crean un paisaje soñado. Durante los meses secos (aproximadamente de agosto a enero), el nivel del río baja y deja al descubierto extensas playas ideales para descansar.
En temporada de lluvias, el paisaje cambia completamente, ya que el agua cubre gran parte de la zona y se vuelve el momento perfecto para el avistaje de fauna, con mayor presencia de aves y especies típicas de la Amazonía.
Además, este destino ofrece múltiples actividades:
- Senderismo por la selva, ideal para explorar la biodiversidad local
- Navegación por el río Tapajós, con vistas únicas
- Deportes de aventura como rapel o canyoning
- Experiencias gastronómicas, con platos típicos como pescado fresco, pato no tucupi o preparaciones con cajú
Todo esto convierte al lugar en una opción ideal tanto para relajarse como para vivir una experiencia más activa en plena naturaleza.
Dónde queda "Alter do Chão"
Alter do Chão se encuentra en el estado de Pará, dentro de la Amazonía brasileña, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Santarém.
Está ubicado sobre la margen derecha del río Tapajós, uno de los más importantes de la región, conocido por sus aguas claras que contrastan con el paisaje selvático.
Cómo llegar a "Alter do Chão"
La forma más sencilla de llegar es desde Santarém, que cuenta con aeropuerto y conexiones internas dentro de Brasil.
Desde allí, hay varias opciones:
- En auto, tomando la ruta PA-457 durante unos 37 kilómetros (aproximadamente 45 minutos)
- En ómnibus, con salidas regulares desde la terminal de Santarém
- En transporte privado o excursiones, una alternativa cómoda para turistas
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