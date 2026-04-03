Brasil: el pueblo con caminos en la selva, aguas cristalinas y mucho avistaje de fauna

Senderismo por la selva , ideal para explorar la biodiversidad local

, ideal para explorar la biodiversidad local Navegación por el río Tapajós , con vistas únicas

, con vistas únicas Deportes de aventura como rapel o canyoning

como rapel o canyoning Experiencias gastronómicas, con platos típicos como pescado fresco, pato no tucupi o preparaciones con cajú

Todo esto convierte al lugar en una opción ideal tanto para relajarse como para vivir una experiencia más activa en plena naturaleza.

Dónde queda "Alter do Chão"

Alter do Chão se encuentra en el estado de Pará, dentro de la Amazonía brasileña, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Santarém.

Está ubicado sobre la margen derecha del río Tapajós, uno de los más importantes de la región, conocido por sus aguas claras que contrastan con el paisaje selvático.

Cómo llegar a "Alter do Chão"

La forma más sencilla de llegar es desde Santarém, que cuenta con aeropuerto y conexiones internas dentro de Brasil.

Desde allí, hay varias opciones: