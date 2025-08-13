Día del Lemon pie: las variantes para elegir a la hora del postre o del té y dónde comer los más ricos

Instagram: @lavicentelopezrestaurant

MERIENDA

Merienda_LEMON PIE (1)

En el corazón de Palermo, Merienda se destaca por su propuesta basada en sabores típicos de la pastelería argentina. Entre sus opciones, el lemon pie se presenta con una versión propia: la base está hecha con galletitas Lincoln y el relleno es un curd de limón que combina jugo fresco, azúcar, yemas, huevo y manteca. Esta mezcla se cocina a baño María hasta alcanzar la consistencia adecuada y luego se enfría sobre la base durante seis horas. Para finalizar, se corona con merengue italiano, que aporta un toque de textura y suavidad. Ideal para disfrutar con un café de especialidad o té en hebras, este clásico invita a descubrir la carta completa de Merienda, un espacio donde la tradición se actualiza en cada plato.

Direccion: Uriarte 2106, Palermo.

Instagram: @merienda.ar

LA PAROLACCIA

La Parolaccia_Dolce 2

La Parolaccia, es un clásico de la gastronomía porteña, donde los platos tradicionales de Italia se replican de manera única. En su carta, la sección “Dolci” incluye la piccola torta di limone, una versión italiana del lemon pie. Cada porción combina una base de galletita dulce elaborada con manteca y una suave crema de limón. El postre se sirve con salsa de frutos del bosque casero y se corona con un quenelle de yogur y queso mascarpone. Esta propuesta ofrece un equilibrio de texturas y sabores que invita a acompañarla con una copa de limoncello, durante un encuentro con amigos o familiares.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

Instagram: @laparolaccia

LA PESCADORITA

La pescadorita - key lime pie

El Key Lime Pie es un clásico de la repostería estadounidense que, como el tradicional lemon pie, celebra la frescura de los cítricos, pero con un perfil más intenso y perfumado gracias a la lima. En La Pescadorita, se presenta en una versión refinada, con base crocante que sostiene una crema suave y sedosa, donde la acidez equilibrada y la fragancia de la ralladura de lima se combinan para lograr un final fresco y elegante. Este postre, que invita a cerrar la comida con una nota cítrica, se puede realzar aún más con el cóctel de autor Arrecife. Creado en la barra del restaurante, mezcla gin, jugo de lima, frutos rojos y un delicado toque de azúcar, logrando una bebida fresca y frutal que armoniza con los matices del postre. El resultado es un maridaje perfecto entre dulzura y acidez, que prolonga la experiencia gastronómica más allá de la mesa.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

Instagram: @lapescadorita

SOLE DI PARMA

SOLE DI PARMA lingote limon

En Sole di Parma, el clásico lemon pie se transforma en una creación moderna y original: el Lingote de Limón. Esta versión renovada se apoya en una base crujiente de almendras molidas, que aporta un toque tostado y una textura firme que contrasta con la suavidad del relleno. El corazón del postre lo compone un curd de limón artesanal, elaborado con jugo fresco y cocción lenta a baño María, lo que le confiere cremosidad y suavidad. La estética es minimalista pero cuidada: se sirve un lingote de forma rectangular, espolvoreado con azúcar impalpable. Es una excelente opción para cerrar una comida con estilo, especialmente si se acompaña con un café o un té, un balance perfecto entre dulzor y frescura.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Instagram: @solediparma