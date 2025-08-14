Guerra de ofertas: Carrefour y Coto se enfrentan con descuentos de hasta el 50%
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar tus alacenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados más grandes del país activaron una nueva ola de promociones en pequeños electrodomésticos. Carrefour y Coto ofrecen rebajas de hasta el 50% y facilidades de pago en cuotas sin interés, según el producto y el comercio.
Los productos con descuento en Carrefour
Carrefour actualmente está ofreciendo algunos productos con promociones directas y otros ofrece un 50% de descuento en la segunda unidad si se compran varios productos.
Estos son solo algunos de los más destacados:
- Air Fryer doble cajón Mandine 9 L: $169.000 con 40% OFF (precio orifinal $283.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Air Fryer Suono 3.8L digital: $ 79.000, con 43% OFF (antes $139.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Jarra eléctrica Mandine 1,7 L: $52.200, con 40% OFF (antes $87.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Yogurtera Bluesky BYM07: $37.000, con 40% OFF (antes $67.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Tostadora Mandine: $25.000, con 40% OFF (antes $43.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Picadora mini chopper Mandine: $33.000, con 40% OFF (antes $55.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Extractor de jugo Mandine: $45.000, con 40% OFF (antes $75.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Cortacabellos Bluesky: $19.000, con 55% OFF (antes $43.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Rallador eléctrico Mandine: $65.000, con 21%OFF(antes $83.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
- Batidora planetaria Mandine 5L: $124.000, con 40% OFF (antes $207.000). En 9 cuotas fijas con Visa y 3 cuotas sin interés.
Qué ofrece Coto con descuentos de hasta el 50%
Coto presenta una variedad de promociones en pequeños electrodomésticos, con rebajas que alcanzan hasta el 50% en productos seleccionados.
Algunas de las ofertas más relevantes son las siguientes:
- Balanza de baño Top House EB9370S844 a $16.799, con un 30% de descuento sobre el precio regular de $23.999.
- Balanza de cocina Top House EK321105 a $13.999, también con un 30% de rebaja desde $19.999.
- Cortabarba Top House DT-100 a $9.999, con un 50% de descuento sobre los $19.999 habituales.
- Sandwichera Top House LW-071A 750W a $29.599, con un 20% menos que su precio original de $36.999.
- Pava eléctrica Top House HHB1756 1.7L plata, a $36.799, con un 20% de descuento (precio regular $45.999).
- Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L a $107.839, con un 20% de rebaja desde $134.799.
- Parrilla eléctrica Black & Decker IG201 1500W, a $82.319 con un 20% de descuento sobre $102.899.
- Tensiometro digital Aspen S150 de muñeca automático a $51.679, con un 20% de descuento desde $64.599.
- Licuadora Oster 4655 600W 1.25L a $140.799, con un 20% menos que los $175.999 habituales.
- Aspiradora ciclónica Black & Decker 2200W VCBD8090 a $239.999, con 20% de rebaja desde $299.999.
- Aspiradora ciclónica Samsung 2000W VC20CCNMA a $197.999, con un 20% de descuento sobre $247.499.
- Batidora con bowl Mondial 400W B-04NP a $45.611, con un 30% de descuento sobre $65.159.
- Licuadora Moulinex + Picadora 123 750W 1L a $79.689, con un 35% menos que los $122.599 originales.
- Cortacabello Remington HC1095 a $23.119, con 20% de descuento desde $28.899.
- Exprimidor Moulinex Vitapress PC3021 25W 1L a $34.399, con un 20% de rebaja desde $42.999.
- Pava eléctrica Moulinex BY3975 1L negro a $57.759, con un 20% de descuento sobre $72.199.
- Nebulizador Aspen NU 320 Lite a $82.159, con un 35% de descuento desde $126.399.
