Día Internacional del Chocolate: los postres de chocolate más golosos

Dirección: Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

Instagram: @ancora_ba

MAGO

MAGO VOLCAN

Mago Parrilla, es un espacio destacado en el barrio de Belgrano donde la atención al detalle se refleja a lo largo de toda la experiencia. Su carta cuenta con distintas opciones para el cierre dulce, de entre las que sobresale su volcán de chocolate. Este clásico, ideal para los paladares más golosos, se prepara con chocolate semiamargo al 70% y un sutil toque de cacao amargo en polvo que realza la intensidad del sabor. Llega a la mesa en su punto justo, con un corazón fundente que se derrama al primer corte. Se sirve con una bocha de helado artesanal de dulce de leche y una galleta casera de cacao, crocante y delicada, que propone una interesante combinación de texturas. En Mago conviven carnes premium, vegetales de estación y una cuidada selección de vinos, donde el postre se convierte en el final perfecto para una velada completa.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

Instagram: @magoparrilla

PIZZA CERO

Pizza Cero - volcán

En Pizza Cero, el chocolate ocupa un lugar de honor dentro de la propuesta gastronómica y se presenta en postres que conquistan a primera vista. Uno de los más buscados es el volcán, con su centro fundente de chocolate caliente que fluye al romperse y se equilibra con helado de crema bien frío, jugando con las texturas y temperaturas. También brilla la torta mousse helada Cero, donde capas de mousse de chocolate, crema y dulce de leche se funden en una combinación fresca y sedosa. El trío se completa con el brownie tibio con nueces, coronado con helado, que suma el contraste entre lo crocante y lo suave. Estas delicias se realzan aún más con un espresso italiano de carácter intenso o con cócteles de autor diseñados para resaltar las notas del cacao. Emplazado en una esquina emblemática de Recoleta, Pizza Cero celebra cuatro décadas de historia en un espacio elegante y cosmopolita en el que la pizza convive con la alta cocina, y donde el capítulo dulce se escribe siempre en clave de chocolate.

Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

Instagram: @pizzacero

AVG ELECTRIC CAFE

AVG Mousse

En un pulmón verde de Palermo, AVG Electric Café es un spot que acerca un sinfín de propuestas para el desayuno, merienda y cena. En un rincón de los Arcos del Rosedal, su ambientación moderna y el sector al aire libre rodeado de vegetación invitan a esperar los días cálidos de primavera. Uno de sus postres para celebrar el Día Mundial del Chocolate es la mousse de chocolate casera, elaborada con crema de leche y cacao en polvo al 100%, cero azúcar y un mix de almendras tostadas para decorar. La recomendación de la casa es acompañar este postre con sus aperitivos de especialidad y su coctelería tradicional. Para los amantes del chocolate, también pueden elegir entre sus opciones de pastelería, como su cuadradito de brownie o su budín de chocolate y banana vegan.

Dirección: Avenida del Libertador 3883, Palermo.

Instagram: @avgelectriccafe

LA VICENTE LÓPEZ

LA VICENTE LOPEZ_9478

Con 24 años de trayectoria en zona norte, La Vicente López es un clásico, con un ambiente que invita al encuentro en familia, amigos o pareja. En el apartado de pastelería, las tortas de chocolate en formato mini gateaux se destacan por su presentación y sabor. En primer lugar, la torta Mousse de chocolate combina una fina capa de bizcochuelo de cacao con corazón de dulce de leche, cubierta por mousse de chocolate Callebaut con cacao al 70% y baño de chocolate amargo. Por su parte, la torta Matilda -inspirada en la película para niños- se compone de capas de bizcocho casero de cacao rellenas con ganache de chocolate y cobertura crocante de micro cereales de chocolate. Todas opciones ideales para disfrutar a la hora del té o como postre, en este espacio de tradición familiar en Vicente López.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Instagram: @lavicentelopezrestaurant

WINO

Wino - mousse cacao 86%

En Palermo abrió recientemente Wino, un espacio que lleva al vino al centro de la experiencia. Su carta reúne 120 etiquetas de distintas regiones del país, añadas históricas y selecciones internacionales difíciles de encontrar. La propuesta incluye 15 vinos por copa, flights semanales y servicio por botella a precio de vinoteca, con opción de take away. La cocina acompaña con platos breves y sabrosos, y en el cierre dulce aparecen verdaderas joyas. La mousse de chocolate, elaborada con cacao Fénix al 86% y palta, se sirve junto a bombonería artesanal con rellenos sorprendentes como chocolate blanco con queso azul o laja de chocolate negro con curry. Otro imperdible es el alfajor Koji, una versión helada y original, con tapas de cacao semi amargo, relleno de frutos rojos patagónicos, dulce de leche con miso y crema, más cobertura de chocolate amargo.

Dirección: Thames 1347, Palermo.

Instagram: @wino.restowine

EL RETORNO

EL RETORNO mousse

El Retorno, el reconocido restaurante y parrilla de Villa Adelina, sorprende a sus comensales con la incorporación de un nuevo postre que deleitará a los amantes del chocolate: una mousse artesanal, cuya receta tradicional garantiza una textura sumamente suave, untuosa y aireada. Esta delicia se logra a partir de una cuidada combinación de yemas con almíbar, chocolate de la más alta calidad y crema montada. Coincidiendo con el Día del Chocolate, el restaurante ofrecerá una promoción especial para invitar a probar esta nueva creación en todo su esplendor. Además, para coronar la experiencia, los visitantes podrán disfrutar de un licor de chocolate de cortesía, disponible únicamente durante esa jornada.

Dirección: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.

Instagram: @elretornoresto

SIFÓN

Sifón - Mousse de chocolate

En Sifón —espacio en Chacarita que celebra la soda y fusiona gastronomía, arte y música en vivo—, la innovación se extiende a su carta de postres, con una propuesta que desafía lo convencional. Allí, la mousse de chocolate se convierte en el centro de atención. Cabe destacar que se elabora con cacao al 70%, que le confiere una intensidad de sabor profunda y sofisticada. Lo que la distingue es la incorporación de aceite de oliva, que añade un giro sorprendente, y almendras tostadas, que aportan un contraste crujiente. Un postre que es un fiel reflejo de la creatividad y el ingenio que definen la experiencia en Sifón.

Direcciones: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

Instagram: @sifon.soderia

ENERO

Enero - Volcán de chocolate

En la Costanera, frente al río, Enero ofrece una experiencia gastronómica ítalo-argentina que cautiva los sentidos. Aquí, los comensales encuentran en su carta de postres dos opciones para los amantes del chocolate. El siempre requerido volcán de chocolate, con un 86% de cacao, deleita con su corazón tibio y untuoso, un contraste perfecto con el helado de crema que lo acompaña. Una salsa de frambuesa aporta notas ácidas y frutales, mientras las almendras tostadas brindan un toque crujiente y un sutil sabor ahumado. A esta propuesta dulce se suma el profiterol, que combina la cremosidad del helado de pistacho con la calidez de un baño de chocolate. Para complementar la velada, Enero propone una cuidada selección de vinos y una innovadora barra de cócteles de autor.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Instagram: @enerocostanera

HIERRO

Hierro - Textura de chocolate y frambuesa 2

En Hierro, la Casa de Fuegos con locales en Palermo y Nordelta, la experiencia no termina en las carnes Angus Black maduradas al vacío: el broche de oro llega con los postres diseñados por la pastelera Clara María Giménez Haupt, donde el chocolate tiene un lugar privilegiado. Entre las opciones se destaca una tarta con relleno de ganache, terminada con merengue italiano flambeado y acompañada por sorbet y curd de mandarina, que aportan frescura y un contraste cítrico perfecto. Otra alternativa pensada para los fanáticos del cacao es la mousse de chocolate semiamargo al 70%, presentada en distintas texturas —lajas crocantes, crumble de cacao y un sorbete de frambuesa— que equilibran su intensidad. Y para quienes buscan una propuesta más original, la carta sorprende con un cremoso de coco y chocolate blanco sobre base de brownie de limón y pistachos, un postre que suma un perfil distinto y complementa de manera sofisticada.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Instagram: @hierronordelta; @hierro.palermo