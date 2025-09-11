Vacaciones en Brasil: el destino con playas, ríos, salinas y mucha naturaleza
Compuestos por grandes bancos de dunas y salinas, este sitio ofrece una conexión con la naturaleza única. Los detalles en la nota.
Sudamérica se instaló como un territorio ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza durante las vacaciones. Países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil ofrecen destinos que van desde playas paradisíacas hasta entornos rurales y reservas naturales.
Dentro de este panorama, Galinhos, en el territorio brasilero, se destaca por su combinación de paisajes únicos y un ambiente familiar. Con dunas extensas y salinas que ofrecen un panorama estupendo, este destino es perfecto para conectar con la naturaleza y realizar diferentes actividades recreativas.
Qué se puede hacer en Galinhos
Galinhos invita a los turistas a sumergirse en su naturaleza única. Entre sus actividades más destacadas se encuentran los paseos en barco por las salinas y la exploración de las dunas, además de disfrutar de sus playas de aguas cristalinas para relajarse.
También se pueden hacer recorridos en buggy por superficies arenosas, descubrir la vida del manglar y recorrer las salinas a pie o en excursiones guiadas. Por este motivo, es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad sin importar la época del año.
Dónde queda Galinhos
Este precioso destino sudamericano esta situado en la península del mismo nombre, al norte del estado de Rio Grande do Norte. Lo cierto es que su entorno combina dunas, salinas, manglares y playas, ofreciendo un paisaje natural único. Además, se encuentra a unos 160 kilómetros de Natal y a más de 2.000 kilómetros de Brasilia.
Cómo llegar a Galinhos
La forma más práctica de llegar a Galinhos es partiendo desde Natal. Se puede ir en auto propio o alquilado, siguiendo la carretera BR-406 y luego la RN-402 hasta arribar a Pratagil. Desde allí, se debe tomar embarcaciones que trasladan a los turistas hasta el pueblo, en medio de un ambiente hermoso y natural.
