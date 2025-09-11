Vacaciones en Brasil: el destino con playas, ríos, salinas y mucha naturaleza

Dónde queda Galinhos

Este precioso destino sudamericano esta situado en la península del mismo nombre, al norte del estado de Rio Grande do Norte. Lo cierto es que su entorno combina dunas, salinas, manglares y playas, ofreciendo un paisaje natural único. Además, se encuentra a unos 160 kilómetros de Natal y a más de 2.000 kilómetros de Brasilia.

Cómo llegar a Galinhos

La forma más práctica de llegar a Galinhos es partiendo desde Natal. Se puede ir en auto propio o alquilado, siguiendo la carretera BR-406 y luego la RN-402 hasta arribar a Pratagil. Desde allí, se debe tomar embarcaciones que trasladan a los turistas hasta el pueblo, en medio de un ambiente hermoso y natural.