Escapada por Buenos Aires: el pueblo rural a pocas horas de distancia para desconectarse de la rutina
Una joya rural con cercanía a la Laguna de Lobos, múltiples actividades al aire libre, propuestas gastronómicas y festividades locales.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de estos destinos es Salvador María, poco conocido pero cada vez más elegido, a dos horas de La Plata, invita a descansar en contacto con el entorno natural, disfrutar de platos típicos, pasear por su casco urbano arbolado y participar de festividades que mantienen vivas las tradiciones locales.
Qué se puede hacer en Salvador María
En el corazón del partido de Lobos, Salvador María se presenta como un pueblo ideal para desconectar de la rutina y disfrutar del aire libre. Rodeado de verde y con vistas privilegiadas, este rincón bonaerense combina naturaleza, historia, buena gastronomía y propuestas culturales en un entorno de paz absoluta.
El pueblo debe su nombre a Salvador María del Carril, figura clave del siglo XIX que fue vicepresidente de la Nación. La fundación de la estación ferroviaria en 1884 por el Ferrocarril del Oeste marcó el inicio del crecimiento de la localidad.
Entre sus características más distintivas se encuentra su bulevar central, adornado con palmeras y árboles de gran porte. Cuenta con servicios básicos, una iglesia activa algunos días a la semana y una comunidad que organiza festividades durante todo el año.
Uno de los principales atractivos de la zona es la Laguna de Lobos, ubicada muy cerca de Salvador María. Este espejo de agua de 800 hectáreas invita a practicar pesca, remo, kitesurf, windsurf y paseos en canoa. Además, es un excelente punto para el avistaje de aves y la conexión con la fauna autóctona.
Durante el año, Salvador María celebra eventos tradicionales como la Fiesta de la Miel, que reúne a apicultores, artesanos y vecinos con espectáculos, charlas y degustaciones. En junio también participa de "Sabores Patrios", un evento que incluye almuerzos criollos, shows en vivo y ferias de emprendedores.
El polo también tiene su lugar en la zona, con estancias y campos que organizan prácticas y torneos que pueden disfrutarse durante una visita de fin de semana.
Dónde queda Salvador María
Salvador María se encuentra en el partido de Lobos, dentro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es una pequeña localidad y estación de tren ubicada a pocos kilómetros de la Laguna de Lobos.
Cómo llegar a Salvador María
El pueblo se encuentra a poco más de una hora y media de Capital Federal y a solo 22 kilómetros del centro de Lobos. Es muy fácil llegar: desde la Ruta Nacional 205, km 112, por un acceso asfaltado de 10 km.
Además, el pueblo está cerca de otros puntos turísticos de la zona (a 4 km de la Laguna de Lobos y a 2 de Bahía de los Lobos) lo que permite un recorrido más completo ya sea en auto o, para quienes lo prefieren, en bicicleta.
Otra opción para llegar es el servicio de transporte público, la Línea 501 de colectivos que inicia su recorrido desde la estación de trenes Lobos y que cada dos horas recorren la terminal ómnibus, con paradas en puntos como el Aeroclub Fortín Lobos, la Laguna, Bahía de los Lobos, finalizando su recorrido en Salvador María.
