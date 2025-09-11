Escapada por Buenos Aires: el pueblo rural a pocas horas de distancia para desconectarse de la rutina

Uno de los principales atractivos de la zona es la Laguna de Lobos, ubicada muy cerca de Salvador María. Este espejo de agua de 800 hectáreas invita a practicar pesca, remo, kitesurf, windsurf y paseos en canoa. Además, es un excelente punto para el avistaje de aves y la conexión con la fauna autóctona.

Durante el año, Salvador María celebra eventos tradicionales como la Fiesta de la Miel, que reúne a apicultores, artesanos y vecinos con espectáculos, charlas y degustaciones. En junio también participa de "Sabores Patrios", un evento que incluye almuerzos criollos, shows en vivo y ferias de emprendedores.

El polo también tiene su lugar en la zona, con estancias y campos que organizan prácticas y torneos que pueden disfrutarse durante una visita de fin de semana.

Dónde queda Salvador María

Salvador María se encuentra en el partido de Lobos, dentro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es una pequeña localidad y estación de tren ubicada a pocos kilómetros de la Laguna de Lobos.

Cómo llegar a Salvador María

El pueblo se encuentra a poco más de una hora y media de Capital Federal y a solo 22 kilómetros del centro de Lobos. Es muy fácil llegar: desde la Ruta Nacional 205, km 112, por un acceso asfaltado de 10 km.

Además, el pueblo está cerca de otros puntos turísticos de la zona (a 4 km de la Laguna de Lobos y a 2 de Bahía de los Lobos) lo que permite un recorrido más completo ya sea en auto o, para quienes lo prefieren, en bicicleta.

Otra opción para llegar es el servicio de transporte público, la Línea 501 de colectivos que inicia su recorrido desde la estación de trenes Lobos y que cada dos horas recorren la terminal ómnibus, con paradas en puntos como el Aeroclub Fortín Lobos, la Laguna, Bahía de los Lobos, finalizando su recorrido en Salvador María.