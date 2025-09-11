 Lo que no se recomienda hacer si hay dolor de cuello

Trucos para aliviar el dolor de cuello

El primer paso para cuidar el cuello es consultar a un médico especialista, que evaluará el tipo de dolor cervical y permitirá diseñar pautas de rehabilitación y ejercicios terapéuticos adaptados. No existe un ejercicio ideal para todos, pero está comprobado que mantenerse activo ayuda a controlar los dolores cervicales, por eso se recomienda la actividad física diaria, especialmente ejercicios de fuerza, para mantener un cuello saludable.

El ritmo de vida actual sobrecarga la zona cervical: estrés, largas jornadas frente a la computadora, uso constante del celular y posturas incorrectas contribuyen al dolor de cuello. Movilizar la zona, hacer pausas frecuentes, caminar, usar manos libres y limitar el tiempo con la cabeza baja son algunas estrategias efectivas. También es clave cuidar la postura al dormir, evitando almohadas demasiado altas o bajas.

Tips y consejos para un cuello sano: