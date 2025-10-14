Día de la Madre: variedad de menús, promociones y regalos para este domingo 19 de octubre

Instagram: @ferialachocolaterie

El viernes 17 de octubre, desde las 20 h, WINO en Palermo celebra el Día de la Madre con una propuesta diferente, que combina clase de automaquillaje, tapeo gourmet, vino y Gin & Tonic. La clase de make up será a cargo de Artistry, marca de cosmética natural, con técnicas y recomendaciones personalizadas. El tapeo incluye buñuelos verdes, baos de pesca curada, empanadas de carne o quinoa con queso de cabra y espárragos a la parrilla con crema de espinaca y ajo. El brindis será con una copa de vino Luigi Bosca o Gin & Tonic Malaria, además de opciones sin alcohol como cerveza o limonada natural. La experiencia tiene un valor de $45 000 y puede regalarse a través de la modalidad Gift Card. Reservas al +54 11 7089 0291.

Dirección: Thames 1347, Palermo.

Instagram: @wino.restowine

RESTAURANT MUSEO EVITA

Restaurant Museo Evita

En el corazón de Palermo, dentro de la histórica casona que hoy alberga el Museo Evita, funciona uno de los lugares más encantadores para disfrutar de una experiencia distinta: el Restaurant Museo Evita. Con un jardín al aire libre rodeado de árboles y el encanto de la arquitectura de principios del siglo XX, este espacio se transformó en un refugio ideal para quienes buscan comida que combina tradición y sabor con una carta que rescata recetas argentinas y mediterráneas en un entorno tranquilo. Con motivo del Día de la Madre, se preparó un menú especial que promete conquistar a todos los paladares. La propuesta comienza con croquetas de papa, puerro y queso pategrás; sigue con un principal a elección entre sorrentinos de hongos con crema de espinaca y panceta, ojo de bife con vegetales de estación o lenguado con crema de morrón, papines, tomates cherry y mix verde. El final dulce lo aporta una pavlova con crema fresca de menta y lima, frutas de estación, chocolate y praliné. El menú incluye bebida (agua con o sin gas, limonada de menta y jengibre o gaseosa) y un brindis con una copa de espumante de la bodega Salentein. El menú tiene un valor de $55 000 por persona y se presenta como una alternativa perfecta para celebrar el Día de la Madre en un entorno donde la historia, la naturaleza y la gastronomía se dan la mano.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Instagram: @museoevitarestaurant

SOLE DI PARMA

SOLE DI PARMA DIA DE LA MADRE 2

Sole di Parma propone un box artesanal pensado para quien quiere regalar experiencia y sabor: disponible para encargo en el local por $20 000, reúne un croissant de almendras hojaldrado, chipá recién salido del horno, porción de ciambella de arándanos, galleta de lima y limón, lunette de chocolate, lunette de frutas y un alfajor de pistacho; todas las piezas salen de su cocina artesanal, elaboradas con ingredientes seleccionados y métodos tradicionales, y la presentación lista para entregar convierte la caja en una opción práctica y elegante para celebrar la fecha.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Instagram: @solediparma

BILBO CAFÉ

BILBO DIA DE LA MADRE

Este Día de la Madre, Bilbo Café propone una forma distinta de celebrar: con un Bilbrunch artesanal que combina lo mejor de su cocina dulce y salada en una caja lista para compartir. La propuesta, disponible por $39 000, condensa el espíritu del café —casero, generoso y hecho con dedicación— e invita a disfrutarla en casa o regalarla como gesto de cariño. Las reservas pueden realizarse por Instagram (@bilbocafe) o por WhatsApp en cualquiera de sus cuatro locales: Villa Crespo, Villa Urquiza, Saavedra y Recoleta. Además, durante la jornada, Bilbo sumará un guiño especial: las madres recibirán un ramo de flores de obsequio y también darán una copa de Ramazzotti como cortesía, una manera de extender el brindis y celebrar con el sello único de la casa.

Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Instagram: @bilbocafe

BILBAO

Bilbao - Tapeo con buñuelos

Bilbao, el bar de tapas y vermut de Palermo, propone un plan distinto para celebrar el Día de la Madre el próximo domingo 19 de octubre al mediodía. El menú especial “Picoteo Madre Bilbao” reúne algunas de las preparaciones más representativas del lugar y nuevas opciones para degustar: buñuelos de acelga, trucha ahumada con pickles, queso brie con pera, jamón ibérico, queso fontina con hierbas y ceviche de langostinos. El postre elegido es una crema catalana, símbolo de la repostería española, y el menú incluye además una copa de vino o una bebida soft. Con un valor de $40 000, la experiencia se completa con un obsequio para mamá: una botella de espumante María Codorniu.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

Instagram: @bilbao_argentina

SUSHICLUB

SushiClub 1

El fin de semana del 17 al 19 de octubre, SushiClub celebra el Día de la Madre con atractivas ofertas en su propuesta de sushi fusión y cocina asiática. Los clientes que reserven para consumo en salón, hasta el 16 de octubre disfrutarán de un 30% de descuento en toda la carta, beneficio que se acumula con Galicia Éminent. Además, al adquirir combinados de 30 o 45 piezas, podrán sumar una botella de Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay con un 48% de descuento, también combinable con Galicia Éminent, pero no con la promoción de reserva anticipada. Para los pedidos de Deli & Take, se implementará una preventa online escalonada: un 35% del 11 al 16 de octubre, y un 30% del 17 al 19 de octubre en combinados clásicos (15, 30 y 45 piezas), con entregas programadas para esos mismos días. Finalmente, en la etapa de post-preventa de Deli & Take, la compra de combinados de 30, 45, 100 o 200 piezas incluirá la posibilidad de adquirir una botella de Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay con un 48% de descuento (acumulable con Galicia Éminent).

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero.

Instagram: @sushiclub_ar

DEL RÍO CANTINA

Del Río Cantina 1

En Del Río Cantina, la celebración del Día de la Madre se engalana con gestos especiales en su acogedor ambiente de barrio en Saavedra. Cada invitado será recibido con una refrescante copita de Ramazzotti, dando un inicio festivo a la jornada. Las madres, por su parte, recibirán un hermoso ramo de flores, un detalle exclusivo para ellas en su día. Esta propuesta invita a celebrar en un ambiente cálido y memorable, donde la excelencia gastronómica se fusiona con los sabores tradicionales predilectos, como pastas artesanales y clásicas minutas a base de carne, todo ello acompañado de atenciones especiales para homenajear a las madres.

Dirección: Av. García del Río 2959, Saavedra.

Instagram: @delriocantina

TERO

Tero - ojo de bife con papas fritas

Tero, ubicado a pocos minutos de Nordelta, ofrece una propuesta única para celebrar el Día de la Madre en un entorno natural y acogedor, combinado con cocina de autor. Para esta ocasión especial, presenta dos menús exclusivos: el Menú Kamado, que incluye una ensalada de la casa con ingredientes frescos como lechuga, mayonesa saborizada con naranja, manzana, nueces caramelizadas y escamas de parmesano, seguido de ojo de bife o bife de chorizo al kamado con papas fritas y una bebida, y el Menú Mediterráneo, que comienza con gambas apanadas con alioli y continúa con un risotto mediterráneo de mariscos y pollo. Además, quienes deseen más opciones pueden elegir entre los platos de una carta especial que incluye entradas como gambas al ajillo, jamón crudo español o rabas a la romana, y principales como costilla al horno, truchón con salsa de limón, ñoquis soufflé, pollo relleno de hongos o sorrentinos de osobuco. Para cerrar, el restaurante ofrece postres como volcán de dulce de leche, flan casero, tiramisú o volcán de chocolate. La experiencia se complementa con vinos exclusivos de la bodega Salentein y un obsequio especial: una botella de espumante Doux para disfrutar de un brindis en casa.

Dirección: Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

Instagram: @tero.resto.eventos

SOMOS ASADO

SOMOS ASADO - CARNES MADURADAS - bife

El domingo 19 de octubre, desde las 12.30, Somos Asado celebra el Día de la Madre con un almuerzo a la carta en su local de Villa Crespo. Con un patio al aire libre y decoración vintage, el restaurante mantiene su espíritu cálido y familiar. La propuesta combina cocina a leña, carnes maduradas y platitos para compartir: empanadas, provoleta, achuras y opciones vegetarianas como espárragos y repollo asado, todo elaborado en horno de barro. Cada mamá recibirá una caja de trufas de regalo, y los adultos serán agasajados con una copa de bienvenida y un bocado casero. Además, habrá promoción de vinos: con la compra de una botella, se obsequia otra para disfrutar en la mesa o para llevar. También se ofrecerá menú infantil (milanesa con papas o pasta con crema). Reservas por WhatsApp al 11-5834-9324 o en el sitio del restaurante: linktr.ee/somos.asado.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo

Instagram: @somosasado