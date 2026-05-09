¿Los shoppings al estilo de "La Noche de los Museos"? Los días en los que habrá lluvia de descuentos únicos e imperdibles

Se organizarán shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. También habrá actividades gratuitas para niños.

Los shoppings que participarán de estos tres dias

La primera edición del evento reúne a centros comerciales de distintas regiones del país. Se trata de una acción coordinada a nivel nacional sin precedentes en Argentina.

Los shoppings participantes son: