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¿Los shoppings al estilo de "La Noche de los Museos"? Los días en los que habrá lluvia de descuentos únicos e imperdibles

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Serán tres jornadas con rebajas, financiación exclusiva y actividades para todos los públicos en espacios comerciales de todo el país.

¿Los shoppings al estilo de La Noche de los Museos?

¿Los shoppings al estilo de "La Noche de los Museos"?

El Shopping Fest 2026 llega a la Argentina con una propuesta inédita. Más de 60 shoppings de todo el país participarán de un mega evento de descuentos y actividades recreativas.

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) organizó la primera edición de este formato. Se desarrollará durante tres jornadas: 8, 9 y 10 de mayo.

El evento combina beneficios comerciales con entretenimiento. Su lema es "Hay cosas que se viven en persona".

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a descuentos en múltiples rubros. Indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios estarán incluidos.

El Shopping Fest no se limita a las rebajas. La propuesta incluye una serie de actividades orientadas a ampliar la experiencia dentro del shopping.

Se organizarán shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. También habrá actividades gratuitas para niños.

Los shoppings que participarán de estos tres dias

La primera edición del evento reúne a centros comerciales de distintas regiones del país. Se trata de una acción coordinada a nivel nacional sin precedentes en Argentina.

Los shoppings participantes son:

  • Abasto Shopping
  • Alcorta Shopping
  • Alto Avellaneda
  • Alto Comahue
  • Alto NOA
  • Alto Palermo
  • Alto Rosario
  • Annuar Shopping
  • Bahía Blanca Plaza Shopping
  • Boulevard Shopping
  • Caballito Shopping
  • Catán Shopping
  • Córdoba Shopping
  • Del Parque Outlet
  • Devoto Shopping
  • Distrito Arcos Premium Outlet
  • Dot Baires Shopping
  • El Solar
  • Espacio San Juan Shopping
  • Factory Parque Brown
  • Factory Quilmes
  • Factory San Martín
  • Galerías Pacífico
  • La Barraca Mall
  • Maschwitz Mall
  • Mendoza Shopping
  • Nine Shopping
  • Nordelta Centro Comercial
  • Nuevo Quilmes Plaza
  • Nuevocentro
  • Operafun
  • Palmares Mall
  • Palmas del Pilar
  • Paseo Champagnat
  • Paseo de la Patagonia
  • Paseo del Fuego
  • Paseo del Jockey
  • Paseo Lugones
  • Paseo Pilar
  • Paseo Rivera
  • Paseo Salta
  • Paseo San Juan
  • Paso del Bosque
  • Paso del Paraná
  • Patio Bullrich
  • Patio Olmos
  • Plaza Liniers Shopping
  • Plaza Oeste
  • Portal Escobar
  • Portal Lomas
  • Portal Los Andes
  • Portal Palermo
  • Portal Patagonia
  • Portal Río Cuarto
  • Portal Rosario
  • Portal Salta
  • Portal Santiago
  • Portal Trelew
  • Portal Tucumán
  • Puerto Plaza Mall & Towers
  • Recoleta Urban Mall
  • Remeros Plaza
  • Ribera Shopping
  • San Justo Shopping
  • Shopping del Siglo
  • Soleil Premium Outlet
  • Terrazas de Mayo
  • TOM
  • Toscas Shopping
  • Unicenter

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