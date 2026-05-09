¿Los shoppings al estilo de "La Noche de los Museos"? Los días en los que habrá lluvia de descuentos únicos e imperdibles
Serán tres jornadas con rebajas, financiación exclusiva y actividades para todos los públicos en espacios comerciales de todo el país.
El Shopping Fest 2026 llega a la Argentina con una propuesta inédita. Más de 60 shoppings de todo el país participarán de un mega evento de descuentos y actividades recreativas.
La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) organizó la primera edición de este formato. Se desarrollará durante tres jornadas: 8, 9 y 10 de mayo.
El evento combina beneficios comerciales con entretenimiento. Su lema es "Hay cosas que se viven en persona".
Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a descuentos en múltiples rubros. Indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios estarán incluidos.
El Shopping Fest no se limita a las rebajas. La propuesta incluye una serie de actividades orientadas a ampliar la experiencia dentro del shopping.
Se organizarán shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. También habrá actividades gratuitas para niños.
Los shoppings que participarán de estos tres dias
La primera edición del evento reúne a centros comerciales de distintas regiones del país. Se trata de una acción coordinada a nivel nacional sin precedentes en Argentina.
Los shoppings participantes son:
- Abasto Shopping
- Alcorta Shopping
- Alto Avellaneda
- Alto Comahue
- Alto NOA
- Alto Palermo
- Alto Rosario
- Annuar Shopping
- Bahía Blanca Plaza Shopping
- Boulevard Shopping
- Caballito Shopping
- Catán Shopping
- Córdoba Shopping
- Del Parque Outlet
- Devoto Shopping
- Distrito Arcos Premium Outlet
- Dot Baires Shopping
- El Solar
- Espacio San Juan Shopping
- Factory Parque Brown
- Factory Quilmes
- Factory San Martín
- Galerías Pacífico
- La Barraca Mall
- Maschwitz Mall
- Mendoza Shopping
- Nine Shopping
- Nordelta Centro Comercial
- Nuevo Quilmes Plaza
- Nuevocentro
- Operafun
- Palmares Mall
- Palmas del Pilar
- Paseo Champagnat
- Paseo de la Patagonia
- Paseo del Fuego
- Paseo del Jockey
- Paseo Lugones
- Paseo Pilar
- Paseo Rivera
- Paseo Salta
- Paseo San Juan
- Paso del Bosque
- Paso del Paraná
- Patio Bullrich
- Patio Olmos
- Plaza Liniers Shopping
- Plaza Oeste
- Portal Escobar
- Portal Lomas
- Portal Los Andes
- Portal Palermo
- Portal Patagonia
- Portal Río Cuarto
- Portal Rosario
- Portal Salta
- Portal Santiago
- Portal Trelew
- Portal Tucumán
- Puerto Plaza Mall & Towers
- Recoleta Urban Mall
- Remeros Plaza
- Ribera Shopping
- San Justo Shopping
- Shopping del Siglo
- Soleil Premium Outlet
- Terrazas de Mayo
- TOM
- Toscas Shopping
- Unicenter
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