Descubrí Brasil: el destino con unos paisajes únicos y vírgenes que enamoran a cualquiera
Las aguas termales y formaciones rocosas son sus principales atracciones. Este parque tiene alrededor de 40 kilómetros de extensión y se ubica a 600 de Brasilia. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Brasil es uno de los países más elegidos de Sudamérica para disfrutar unas vacaciones únicas en pleno contacto con la naturaleza. Selvas, montañas, ríos y playas de aguas cálidas se fusionan entre si con el objetivo de atrapar la atención de cada turista, mientras que los platos típicos de la región se encargan de deleitar el paladar de hasta los más exigentes.
En ese mapa diverso, el Jalapão se posiciona como uno de los destinos más llamativos. Ubicado en el estado de Tocantins, a 600 kilómetros de Brasilia, combina dunas, cascadas y formaciones rocosas que lo consolidan como un lugar ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro y alejado del turismo masivo.
Qué se puede hacer en Jalapão
En el Jalapão hay muchas actividades para aprovechar el entorno natural. Una de las más elegidas es nadar en ríos de agua transparente, ideales para relajarse en medio de un paisaje virgen. También es posible disfrutar de aguas termales naturales, que forman pequeñas piscinas en medio del paisaje del cerrado brasileño.
Para quienes buscan vistas impactantes, los atardeceres sobre las dunas doradas son uno de los momentos más característicos del lugar. A esto se suman cascadas escondidas y rafting en algunos tramos de río. Otro punto muy visitado es la formación rocosa Pedra Furada, que se destaca por su forma natural.
Dónde queda Jalapão
El Jalapão está en el norte de Brasil, dentro del estado de Tocantins, en una zona bastante aislada y rodeada de naturaleza. Se ubica cerca de los límites con Bahía, Maranhão y Piauí, lejos de los grandes centros urbanos. Este detalle complica un poco su arribo.
Cómo llegar a Jalapão
La forma más práctica de llegar es tomar un vuelo hasta las Palmas y desde allí continuar el viaje por carretera durante unos 300 kilómetros.
El recorrido se realiza por rutas como la TO-030 y la TO-130, donde alternan tramos asfaltados con caminos de tierra. Por las condiciones del terreno, se recomienda utilizar vehículos 4x4 para moverse con mayor seguridad y comodidad. Otra alternativa es contratar excursiones organizadas que ya incluyen el traslado y el alojamiento.
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