Descubrí Brasil: el destino con unos paisajes únicos y vírgenes que enamoran a cualquiera

Dónde queda Jalapão

El Jalapão está en el norte de Brasil, dentro del estado de Tocantins, en una zona bastante aislada y rodeada de naturaleza. Se ubica cerca de los límites con Bahía, Maranhão y Piauí, lejos de los grandes centros urbanos. Este detalle complica un poco su arribo.

Cómo llegar a Jalapão

La forma más práctica de llegar es tomar un vuelo hasta las Palmas y desde allí continuar el viaje por carretera durante unos 300 kilómetros.

El recorrido se realiza por rutas como la TO-030 y la TO-130, donde alternan tramos asfaltados con caminos de tierra. Por las condiciones del terreno, se recomienda utilizar vehículos 4x4 para moverse con mayor seguridad y comodidad. Otra alternativa es contratar excursiones organizadas que ya incluyen el traslado y el alojamiento.