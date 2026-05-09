Horóscopo: los signos que son los más indecisos del zodiaco

Cáncer

La conexión emocional es el eje central en este signo, lo que influye directamente en su forma de tomar decisiones. Antes de elegir, suele detenerse a pensar cómo cada opción puede afectar tanto a sus propios sentimientos como a los de las personas que lo rodean.

Ya sea en lo laboral, familiar o personal, necesita sentir seguridad antes de avanzar, lo que muchas veces implica revisar varias veces la misma decisión hasta encontrar una respuesta que le genere tranquilidad.

Piscis

Este signo suele ver múltiples caminos posibles frente a una misma situación. Lejos de simplificar, esa riqueza interna puede generar dudas, ya que cada alternativa despierta distintas sensaciones que lo hacen replantearse constantemente qué hacer.

Prefiere tomarse su tiempo, incluso en elecciones simples, buscando aquella opción que le dé mayor paz. Esa forma de vincularse con las decisiones lo lleva, en muchos casos, a cambiar de idea o a dudar hasta último momento.