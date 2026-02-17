Paro general de la CGT: qué día es, quiénes adhieren y qué pasará con el transporte público

Si bien la central obrera realizará una conferencia de prensa oficial este miércoles a las 11:00 am para brindar los detalles finales, fuentes gremiales confirmaron que la paralización total del país se ejecutará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral en el recinto, jornada que el oficialismo proyecta para este mismo jueves.

Qué pasará con el transporte público

El impacto de la huelga será absoluto y paralizará la movilidad en todo el territorio nacional, ya que el transporte público no funcionará durante toda la jornada.

Para garantizar el acatamiento total de la medida, la CGT convocó a los gremios clave del sector, obteniendo un rotundo respaldo:

UGATT: La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte emitió un comunicado oficial anunciando su adhesión plena a lo resuelto por la CGT. "Los gremios enrolados en UGATT GARANTIZAMOS el PARO TOTAL de los medios de transporte de pasajeros".

Colectivos: La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, dio una respuesta afirmativa y garantizó que no habrá servicio de colectivos.

Trenes: El sindicato de maquinistas La Fraternidad, comandado por Omar Maturano, también se sumó a la protesta argumentando que "las bases están inquietas y quieren pelea".

De esta manera, el día del debate legislativo se verán afectados los servicios de colectivos, trenes, subtes, taxis y hasta los vuelos comerciales.

Quiénes adhieren al paro de la CGT

Además del bloqueo total en el transporte de pasajeros, la protesta cuenta con el apoyo masivo de múltiples sectores de la economía. Se espera la paralización de actividades en:

Industria y Servicios: Sindicatos de peso como metalúrgicos, mecánicos, construcción, alimentación, textiles, petróleo y comercio.

Sector Público: Empleados estatales.

Educación: Docentes y personal educativo de todos los niveles.

Por su parte, los gremios que adoptaron una postura más dura —como el de Aceiteros, que ya adelantó un paro para este jueves, y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu, que nuclea a la UOM, ATE y las dos CTA)— reclamaron medidas aún más drásticas y mantienen su intención de realizar una movilización masiva al Congreso, desafiando la premisa de "sin movilización" fijada por la CGT.