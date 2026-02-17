Internaron a Alberto Samid en Punta del Este y piden su traslado urgente a Buenos Aires

alberto samid internado

“Tiene una infección en la sangre que surgió después de la infección urinaria que ya está tratada. Recién anoche lo pasaron a un piso de área restringida”, precisó Scarafía en diálogo con TN, explicó que hasta el momento no lograron detectarle la bacteria ni las causas que la desencadenaron.

Cabe recordar que Samid fue candidato en las últimas elecciones legislativas, donde buscaba una banca como diputado nacional por el Frente Patriota Federal (FPF).

Actualmente, el empresario tiene 78 años. Más allá de su desempeño en el sector privado, fue diputado provincial entre 1987 y 1991 por el Frente Justicialista de Renovación. Desde 2014, estuvo dos años en la vicepresidencia del Mercado Central de Buenos Aires.