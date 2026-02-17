Internaron a Alberto Samid en Punta del Este y piden su traslado urgente a Buenos Aires
La esposa del empresario publicó un comunicado en el que brinda detalles de su estado de salud.
El empresario Alberto Samid fue internado en las últimas horas en Punta del Este, Uruguay, y su familia pidió un traslado urgente a la Argentina mediante un avión sanitario. La información fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien difundió un comunicado sobre el estado de salud del dirigente.
“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso,ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describió Scarafía desde la cuenta de X de Samid.
Tras ello, contó que el empresario conocido como el “Rey de la carne” necesita ser trasladado a Buenos Aires en avión sanitario e hizo una solicitud a las autoridades bonaerenses. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió.
Por último, dejó su contacto, hizo un pedido a los seguidores del empresario y agradeció: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”.
“Tiene una infección en la sangre que surgió después de la infección urinaria que ya está tratada. Recién anoche lo pasaron a un piso de área restringida”, precisó Scarafía en diálogo con TN, explicó que hasta el momento no lograron detectarle la bacteria ni las causas que la desencadenaron.
Cabe recordar que Samid fue candidato en las últimas elecciones legislativas, donde buscaba una banca como diputado nacional por el Frente Patriota Federal (FPF).
Actualmente, el empresario tiene 78 años. Más allá de su desempeño en el sector privado, fue diputado provincial entre 1987 y 1991 por el Frente Justicialista de Renovación. Desde 2014, estuvo dos años en la vicepresidencia del Mercado Central de Buenos Aires.
