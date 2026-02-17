Cambió el pronóstico: cuándo llega el "tormentón" a CABA en medio de una fuerte alerta nacional
Este martes habrá sol extremo en Buenos Aires, pero la inestabilidad llegará el jueves. En paralelo, 10 provincias sufren un tormentón.
El panorama meteorológico presenta un marcado contraste en la Argentina. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) disfruta de una jornada de carnaval a pleno sol, gran parte del centro y norte del país enfrenta un tormentón.
Para este martes 17 de febrero, el clima en CABA estará marcado por un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21° y 28°, con un índice de protección solar (FPS) en niveles extremos durante el mediodía y las primeras horas de la tarde. El calor irá en aumento hacia el miércoles 18, alcanzando un pico de 31°.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico de CABA: un abundoso tormentón de 15 horas sin parar tiene fecha de comienzo
El esperado "tormentón" en Buenos Aires
Las condiciones cambiarán a partir del jueves 19 de febrero, fecha en la que llegará la inestabilidad y el "tormentón" a la región metropolitana. Según el pronóstico actualizado, existe un 60% de probabilidad de lluvias para esa jornada, acompañadas de un leve descenso de la temperatura máxima, que se ubicará en 29°.
Tras una breve pausa el viernes y sábado con cielo parcialmente nublado, las precipitaciones regresarán para el cierre de la semana. El domingo 22 prevé un 50% de probabilidad de lluvias (1 mm), mientras que el lunes 23 se intensificarán con un 60% de chances y un acumulado proyectado de 5,2 mm.
Alerta meteorológica nacional
Mientras CABA aguarda el agua, el avance de un sistema frontal ya genera estragos en el interior del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta oficial en la que diez provincias se encuentran bajo advertencia por tormentas fuertes para este martes.
El fenómeno afecta a Mendoza, San Luis, Córdoba, el norte de La Pampa, el centro-sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca, Tucumán y Salta.
En estas zonas se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 70 milímetros, acompañados de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y violentas ráfagas de viento que podrían tocar los 80 km/h.
Por su parte, la Patagonia también sufre las inclemencias del clima extremo, pero a causa de los vientos de occidente. Santa Cruz, Chubut y Río Negro se encuentran bajo alerta por ráfagas que podrían superar los 90 km/h en los sectores cordilleranos.
