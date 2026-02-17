Cambió el pronóstico: cuándo llega el "tormentón" a CABA en medio de una fuerte alerta nacional

Alerta meteorológica nacional

Mientras CABA aguarda el agua, el avance de un sistema frontal ya genera estragos en el interior del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta oficial en la que diez provincias se encuentran bajo advertencia por tormentas fuertes para este martes.

El fenómeno afecta a Mendoza, San Luis, Córdoba, el norte de La Pampa, el centro-sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca, Tucumán y Salta.

En estas zonas se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 70 milímetros, acompañados de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y violentas ráfagas de viento que podrían tocar los 80 km/h.

Por su parte, la Patagonia también sufre las inclemencias del clima extremo, pero a causa de los vientos de occidente. Santa Cruz, Chubut y Río Negro se encuentran bajo alerta por ráfagas que podrían superar los 90 km/h en los sectores cordilleranos.