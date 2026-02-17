El histórico bodegón porteño que hace 90 años conquista paladares con sus vermicellis con pesto y bolognesa
Funciona desde 1936 en el corazón de CABA y ofrece cortes de carne premium. Sus porciones son abundantes y accesibles. Dónde queda y qué comer.
La Ciudad de Buenos Aires está conformada por 48 barrios clásicos y emblemáticos, reconocidos no solo por su arquitectura y su identidad cultural, sino también por sus bodegones de primer nivel que conquistan el paladar de locales y turistas. Los platos abundantes, recetas caseras y ambientes cálidos se funden entre sí para ofrecer una experiencia sin igual.
Dentro de ese universo aparece Pippo, un nombre histórico del centro porteño que desde 1936 sostiene la esencia del bodegón tradicional. Con cocina casera y porciones generosas, se consolidó como un punto de encuentro perfecto para hacer una pausa luego de una jornada ardua de trabajo.
Las especialidades de Pippo
En Pippo los sabores juegan un papel crucial. La carta combina platos que van desde especialidades tradicionales bien porteñas hasta variantes internacionales que despiertan el interés de los comensales. Estas son las preparaciones más destacadas:
- Vermicellis
- Ravioles de pollo y verdura
- Ñoquis de papa
- Lasagna de carne
- Bife de chorizo con guarnición
- Tira de asado grande
- Bondiola con guarnición
- Parrillada para tres personas
- Milanesa de ternera con guarnición
- Empanadas
- Polenta a la bolognesa
- Flan con dulce de leche
- Almendrado
- Bombón escocés
Dónde queda Pippo
Este recinto se ubica sobre la calle Paraná al 300, una zona estratégica y concurrida del centro porteño. Esta ubicación lo hace accesible desde diferentes puntos de CABA, ya sea de forma particular o a través de transporte publico.
Cómo llegar a Pippo
La ubicación estratégica de Pippo lo convierte en un punto destacado dentro del centro porteño. Cuenta con una conexión directa mediante diversas líneas de colectivo que circulan por la zona, entre ellas el 12, 24, 39 y 60, además de otros recorridos que atraviesan el microcentro.
También es posible arribar a través de la estación Uruguay de la línea B de subte, ubicada a pocos metros. Para quienes se trasladan en auto, el acceso es ágil, aunque la disponibilidad de estacionamiento puede ser limitada en horarios de mayor circulación.
