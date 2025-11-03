Dónde queda el nuevo rincón foodie que combina pizza estilo argentino, pastas de autor y platitos

image

Para quienes prefieren las pastas caseras, la carta ofrece raviolones de boniato, almendras y parmesano con hongos y crema; rigatoni con salsa de tomate, albahaca y burrata, y canelones de ricota y espinaca gratinados, entre otras opciones que completan la propuesta. En el final, los postres se rigen por la tradición argenta: flan con dulce de leche, torta de ricota y torta de chocolate - ambas de Gino- y torta vasca con dulce de estación.

Otro punto a destacar es su oferta de bebidas. Además de una cuidada selección de 28 etiquetas de vinos, ofrece cervezas nacionales e importadas, coctelería clásica, limonadas y kombuchas, entre otras alternativas.

Eléctrica Pizza abre sus puertas de martes a jueves de 12 a 00 h, viernes y sábados de 12 a 01 am y domingos de 12 a 00 h.

Dónde queda Eléctrica Pizza

Esta nueva sucursal se encuentra en Honduras 5903, Palermo.

Instagram: @electricapizza y @barelectrica