Dónde queda el nuevo rincón foodie que combina pizza estilo argentino, pastas de autor y platitos
Luego de su primera apertura en Villa Crespo, el emprendimiento dirigido por los empresarios gastronómicos Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport presenta el segundo local de Eléctrica Pizza, ahora en Palermo.
En la esquina de Honduras y Ravignani, en pleno barrio de Palermo, Eléctrica Pizza añade un nuevo capítulo a su historia gastronómica. El proyecto, liderado por Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport, que comenzó en Villa Crespo y rápidamente se convirtió en un punto de referencia para los amantes de la pizza artesanal con técnicas napoletanas y estilo argento, presenta una nueva propuesta con una carta más amplia, precios accesibles y la posibilidad de disfrutar de su cocina y la cultura local.
Esta sucursal palermitana mantiene el espíritu del local original pero incorpora un diseño más moderno e informal, que rinde honor al Brooklyn de los años 80. La ambientación apuesta a los grises, rojos y blancos, paredes descubiertas y una selección de mesas y sillas escolares, que logran un equilibrio entre taller urbano, propio de su primera sede, y refugio culinario, característico de la marca.
Además, en el primer piso próximamente abrirá el Bar de Eléctrica, un piano bar con mesas de mármol, sillones capitoné y una atmósfera íntima. Allí se desarrollará una agenda de ciclos musicales, stand up, teatro y jazz, que promete convertir el lugar en un nuevo polo cultural en la noche porteña.
Qué se puede pedir en Eléctrica Pizza
En su flamante locación, la carta exhibe una amplia variedad de creaciones, a base de ingredientes frescos y materia prima de calidad. Las pizzas, 100% artesanales, elaboradas con harina orgánica y masa madre, siguen siendo las grandes protagonistas. Entre las más pedidas figuran la Canchera, con anchoas de Hernán Viva y aceite de oliva; la Magic Mushroom, con hongos portobello, pino, trufa, mozzarella y parmesano; la Nolita, que combina burrata, pesto y un toque de hot honey, y la Margarita Vegana, con mozzarella plant based, tomate y albahaca fresca.
Para acompañar o compartir, el apartado de platitos y entradas propone sabores muy variados para elegir. Hay buñuelos de espinaca y hierbas con alioli; halloumi grillado con dulces de estación; coliflor a la leña con salsa de maní y crunchy de avellanas; berenjena asada con tahini y sriracha; hummus de arvejas con pan chato y una versión de fainá con provolone que homenajea la tradición porteña.
Para quienes prefieren las pastas caseras, la carta ofrece raviolones de boniato, almendras y parmesano con hongos y crema; rigatoni con salsa de tomate, albahaca y burrata, y canelones de ricota y espinaca gratinados, entre otras opciones que completan la propuesta. En el final, los postres se rigen por la tradición argenta: flan con dulce de leche, torta de ricota y torta de chocolate - ambas de Gino- y torta vasca con dulce de estación.
Otro punto a destacar es su oferta de bebidas. Además de una cuidada selección de 28 etiquetas de vinos, ofrece cervezas nacionales e importadas, coctelería clásica, limonadas y kombuchas, entre otras alternativas.
Eléctrica Pizza abre sus puertas de martes a jueves de 12 a 00 h, viernes y sábados de 12 a 01 am y domingos de 12 a 00 h.
Dónde queda Eléctrica Pizza
Esta nueva sucursal se encuentra en Honduras 5903, Palermo.
Instagram: @electricapizza y @barelectrica
