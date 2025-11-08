Dónde y cómo comprar un celular de manera barata y fácil
Los dispositivos móviles se convirtieron, con el paso del tiempo, en aliados de los usuarios. Conocé todos los detalles en la nota.
Los celulares se convirtieron en herramientas esenciales que va más allá de una simple comunicación. En la actualidad, fue tal la predominancia que tomaron, que se pueden revisar información, utilizar redes sociales e incluso trabajar con él.
Fue tal su crecimiento, que diferentes marcas comenzaron a comercializar un amplio abanico de dispositivos móviles, cada uno con sus respectivas características. Esta fuerte competencia es un punto a favor para los compradores, ya que los precios no son irrisorios y son accesibles.
Las gamas de celulares
Celulares de gama baja
Se ubican por debajo de los $350.000 y ofrecen lo esencial: llamadas, mensajes y uso básico de redes sociales. Su rendimiento es limitado, con poca memoria y almacenamiento y cámaras sencillas que cumplen funciones básicas.
Celulares de gama media
Con precios entre $350.000 y $700.000, ofrecen un buen equilibrio entre costo y desempeño. Suelen tener pantallas legibles, procesadores capaces de manejar multitarea y juegos ligeros, cámaras más completas y baterías duraderas.
Celulares de gama alta estándar
Entre $700.000 y $1.200.000, estos equipos cuentan con un rendimiento elevado. Incorporan procesadores potentes, pantallas con alta frecuencia de actualización, cámaras de calidad avanzada, materiales resistentes y carga rápida.
Celulares de gama alta premium
Con precios superiores a $1.300.000, incluyen procesadores de última generación, pantallas de primer nivel, cámaras profesionales, funciones exclusivas, abundante memoria RAM y almacenamiento, alta resistencia y un diseño innovador y sofisticado.
Las características a tener en cuenta
Al momento de comprar un celular, es esencial que tenga un procesador rápido con al menos 8 GB de RAM. Además, es importante que tenga128 GB de almacenamiento para descargar las aplicaciones necesarias y una batería de 5.000 mAh con carga rápida. Estas características aseguran un rendimiento eficiente.
