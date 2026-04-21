Alertan por estafa con falso mail del Gobierno: "¿Te robaron o perdiste el celular?"

“Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular”, indica el mail, lo cual realmente ocurre al comunicarse con la línea *910.

mail gobierno estafa

El servicio es fácil, rápido y seguro, está disponible las 24 horas, todos los días del año, y permite que, en caso de comprar otro celular, el usuario pueda utilizarlo con la misma línea que el anterior. Al mismo tiempo, si recupera el extraviado o robado, podrá habilitarlo nuevamente.

Sin embargo, la trampa del mail radicaría en los links que ofrece.

La estafa del falso mail del Gobierno

La trampa estaría en los links que figuran dentro del mail. Al final del anuncio aparecen dos opciones con las que el usuario puede interactuar: "Ver más" y "Desuscribirme".

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Ambas conducirían a un enlace malicioso. Esto significa que, al ingresar a cualquiera de los dos enlaces, los ciberdelincuentes pueden llevar a cabo robo de datos bancarios, de cuentas personales y servicios digitales.

También pueden instalar un malware en el dispositivo. Se trata de un código diseñado para infiltrarse, dañar, espiar o tomar el control de sistemas informáticos, móviles y redes sin consentimiento.

Con todos estos datos robados pueden tener acceso no autorizado a cuentas personales y hasta suplantar la identidad de la víctima para cometer otros delitos.

Ante esta situación, se recomienda no hacer clic en ningún tipo de enlace.