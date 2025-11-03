Los supermercados que están liquidando celulares a muy buenos precios
Estos dispositivos móviles se pueden encontrar por menos de $200.000. Conocé todos los detalles en la nota.
En los últimos años, los supermercados dejaron de ser sitios exclusivos donde se pueden encontrar artículos cotidianos, como alimentos o productos de higiene, ya que comenzaron a incluir en su amplio repertorio artefactos electrónicos, desde electrodomésticos hasta teléfonos celulares.
Lo cierto es que estos artículos, en muchas ocasiones, se pueden encontrar a precios accesibles para el bolsillo, lo que facilita el acceso a productos de última tecnología. Durante las últimas semanas, Coto y Carrefour ingresaron al centro de la escena luego de incluir celulares por menos de $200.000 en su catálogo.
Los descuentos en Coto
Coto Digital presenta un descuento en el Motorola Moto E15 4G LTE con pantalla de 6,6", 2GB de RAM y 64GB de almacenamiento en color azul. Este móvil se presenta en un precio de tan solo $179.999.
Además, la tienda lanzó otras rebajas en celulares, destacándose el Noblex N62 4G LTE, con pantalla de 6,5", 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento en negro, que se puede conseguir por $199.999. Estas ofertas permiten acceder a dispositivos modernos con precios más accesibles durante esta época de descuentos.
Los descuentos en Carrefour
Siguiendo la línea de otras promociones, Carrefour también incluyó diferentes modelos en su catálogo. Uno de los más destacados es el Nubia Music, en colores azul, amarillo y rojo, con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento.
Gracias a la oferta vigente, este equipo puede adquirirse por $199.000, un precio conveniente para quienes buscan un teléfono con buenas prestaciones a un costo más accesible.
En la actualidad, los celulares se volvieron herramientas indispensables, combinando comunicación, entretenimiento y productividad, motivo por el cual las ofertas actuales permiten acceder a tecnología de punta de manera más accesible y conveniente.
