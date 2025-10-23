El corte de carne más barato que otros: de cuál se trata y dónde conseguirlo
Una alternativa tiene una muy buena relación precio-calidad e incluso se lo puede conseguir en menor precio aprovechando una promoción.
Nuestro país tiene uno de los índices más altos de consumo de carne per cápita de todo el mundo. Pero el contexto de una economía convulsionada obligó a ciertos cambios de hábitos, buscando precios y reemplazando algunos cortes tradicionales que se volvieron inaccesibles.
En ese contexto, comenzó a tomar más popularidad una alternativa magra que sorprende por su suavidad y textura. Su precio es muy accesible y, aprovechando una promoción bancaria, se puede conseguir a solo $6.500 el kilo, siendo una gran solución para aquellos que apuntan a opciones económicas sin resignar la calidad y el sabor.
Cuál es el corte de carne que está ganando popularidad
El bife ancho es uno de los cortes de res más sabrosos de la actualidad. Reconocido por su equilibrio entre terneza y sabor, la combinación perfecta de carne magra con vetas de grasa interna aporta una gran jugosidad. El marmoleado natural le da una textura suave y un gusto intenso.
Si bien no está entre los cortes más conocidos, quienes prueban el bife ancho lo destacan por su terneza y sabor profundo. Además, garantiza proteínas de alto valor biológico.
Ubicado en el dorso del animal, es ideal para preparar a la parrilla o a la plancha, ya que esta grasa derretida aporta un rico gusto y lo mantiene jugoso. A la hora de la cocción, se recomienda un término medio para no perder su jugosidad. Al horno, en tanto, se lo puede cocinar acompañado de vegetales.
Cómo conseguir el bife ancho a solo $6.500 el kilo
El bife ancho tiene una muy buena relación precio-calidad. En la mayoría de las carnicerías, su valor ronda los $10.000 por kilo. Sin embargo, una promoción permite conseguirlo a solo $6.500. Se trata de un beneficio de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que incluye una interesante variedad de ofertas.
Quienes la utilicen para pagar en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires tendrán un descuento de 35%, con un reintegro tope de $6.000. Así, se puede ahorrar hasta $3.500 por kilo.
Hay que abonar escaneando el código QR o ingresando la clave DNI en las terminales habilitadas, usando siempre dinero en cuenta. No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito y débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Un factor clave para acceder al beneficio es la fecha de la compra, ya que no está disponible todos los días. Habitualmente, esta promoción se habilita únicamente para dos sábados del mes. En septiembre 2025, el primero fue el sábado 4, mientras que el otro fue el sábado 18. Quienes lo hayan usado en el primero, tendrán un nuevo tope para utilizar en el segundo. El reintegro no es inmediato y su acreditación puede demorarse hasta diez días hábiles.
