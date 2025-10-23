El corte de carne más barato que otros: de cuál se trata y dónde conseguirlo

Cómo conseguir el bife ancho a solo $6.500 el kilo

El bife ancho tiene una muy buena relación precio-calidad. En la mayoría de las carnicerías, su valor ronda los $10.000 por kilo. Sin embargo, una promoción permite conseguirlo a solo $6.500. Se trata de un beneficio de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que incluye una interesante variedad de ofertas.

Quienes la utilicen para pagar en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires tendrán un descuento de 35%, con un reintegro tope de $6.000. Así, se puede ahorrar hasta $3.500 por kilo.

Hay que abonar escaneando el código QR o ingresando la clave DNI en las terminales habilitadas, usando siempre dinero en cuenta. No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito y débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Un factor clave para acceder al beneficio es la fecha de la compra, ya que no está disponible todos los días. Habitualmente, esta promoción se habilita únicamente para dos sábados del mes. En septiembre 2025, el primero fue el sábado 4, mientras que el otro fue el sábado 18. Quienes lo hayan usado en el primero, tendrán un nuevo tope para utilizar en el segundo. El reintegro no es inmediato y su acreditación puede demorarse hasta diez días hábiles.