Cuándo comprar pasajes a muy buen precio: la clave a la hora de elegir

El viernes y el domingo son, en contraposición, los días más caros. La razón es concreta: concentran la mayor cantidad de viajeros de negocios y turistas que cierran sus reservas antes del fin de semana.

El lunes a la tarde también aparece como una ventana válida, aunque más acotada: es cuando las aerolíneas terminan de actualizar sus valores tras el alza del fin de semana, y algunas tarifas todavía no subieron del todo.

A qué hora buscar y con cuánta anticipación comprar

Los buscadores especializados indican que las mejores tarifas aparecen entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, cuando el tráfico en los sitios de reservas es mínimo y los sistemas actualizan inventarios.

Para vuelos internacionales desde Argentina, la ventana ideal de compra es:

Entre 2 y 4 meses antes del viaje para la mayoría de los destinos.

del viaje para la mayoría de los destinos. Entre 4 y 6 meses antes para rutas de larga distancia como Europa o el sudeste asiático.

para rutas de larga distancia como Europa o el sudeste asiático. Evitar las últimas tres semanas antes del vuelo, cuando los precios suben de forma pronunciada.

En el calendario argentino, las fechas de mayor precio coinciden con las vacaciones de verano (diciembre, enero y febrero), las vacaciones de invierno (julio) y la Semana Santa.