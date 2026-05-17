Cuándo comprar pasajes a muy buen precio: la clave a la hora de elegir
Si bien los precios de los boletos suele ser un obstáculo, existen diferentes estrategias para alivianar los gatos. Los detalles en la nota.
Al momento planificar un viaje, nada puede dejarse librado al azar si la idea es disfrutarlo al máximo. La elección del lugar, el itinerario y, sobre todo, cómo llegar hasta allí, son decisiones que marcan la experiencia desde el primer momento. Mientras algunos prefieren recorrer kilómetros por ruta, otros priorizan la rapidez y comodidad que ofrece el avión.
Sin embargo, viajar vía aérea no siempre resulta accesible. El valor de los pasajes suele ser uno de los gastos más altos y, en muchos casos, se presenta como el gran obstáculo a sortear. Por este motivo, la organización es clave: saber cuándo comprar y anticiparse a las fechas del viaje es determinante para aliviar los costos.
Los días con tarifas más bajas
Según datos de Skyscanner y Expedia, los mejores días para comprar vuelos internacionales desde Argentina son el martes y el miércoles.
Las aerolíneas, incluida Aerolíneas Argentinas, ajustan sus tarifas a principios de semana después de los picos de demanda del fin de semana, cuando más personas buscan y reservan vuelos.
El viernes y el domingo son, en contraposición, los días más caros. La razón es concreta: concentran la mayor cantidad de viajeros de negocios y turistas que cierran sus reservas antes del fin de semana.
El lunes a la tarde también aparece como una ventana válida, aunque más acotada: es cuando las aerolíneas terminan de actualizar sus valores tras el alza del fin de semana, y algunas tarifas todavía no subieron del todo.
A qué hora buscar y con cuánta anticipación comprar
Los buscadores especializados indican que las mejores tarifas aparecen entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, cuando el tráfico en los sitios de reservas es mínimo y los sistemas actualizan inventarios.
Para vuelos internacionales desde Argentina, la ventana ideal de compra es:
- Entre 2 y 4 meses antes del viaje para la mayoría de los destinos.
- Entre 4 y 6 meses antes para rutas de larga distancia como Europa o el sudeste asiático.
- Evitar las últimas tres semanas antes del vuelo, cuando los precios suben de forma pronunciada.
En el calendario argentino, las fechas de mayor precio coinciden con las vacaciones de verano (diciembre, enero y febrero), las vacaciones de invierno (julio) y la Semana Santa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario