El destino de estos tres signos cambiará por completo antes de que termine el mes

Cáncer

image

Por su parte, vivirá un agosto agitado y lleno de emociones. La Luna, su planeta regente, lo conectará con experiencias relacionadas con la belleza, el lujo y los viajes. Incluso podrían llegar propuestas de matrimonio o de negocios vinculados a la gastronomía, lo que significará un antes y un después en su estilo de vida.

Leo

image

Regido por el Sol, entrará en un periodo de fuerte crecimiento. A finales de mes, recibirá buenas noticias laborales y financieras que marcarán un nuevo rumbo en su desarrollo personal. Aunque el amor podría tocar su puerta, la verdadera transformación estará en su capacidad de aprendizaje y en los desafíos que logrará superar.