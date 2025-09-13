El guacamole pisa fuerte en los menús

Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session

ZUK RESTAURANT

image

En el Puerto de Olivos, ZUK se posiciona como un espacio gastronómico que combina sabores de inspiración casera con un diseño moderno y una atmósfera cuidadosamente diseñada. Dentro de su propuesta para compartir, destaca la Tabla Veggie, una opción donde el guacamole, elaborado de manera clásica con palta, cebolla, cilantro y limón, ocupa un lugar central. Esta tabla incluye además hummus de remolacha, buñuelos de espinaca, escabeche de berenjena, pesto de tomate, salsa tártara y tostadas de focaccia. Para acompañar, ZUK ofrece una variedad de cervezas artesanales que incluye IPA, Pilsen y Amber Ale, además de cócteles tradicionales como Negroni y Aperol Spritz, o una copa de vino de etiquetas seleccionadas.

Dirección: Juan Díaz de Solís 2398, Olivos.

Instagram: @zuk.restaurant

OSTENDE

Ostende - Focaccia 1

La propuesta de Ostende incluye un sándwich de focaccia casera —con su inconfundible miga aireada— que presenta entre sus ingredientes una generosa porción de guacamole fresco. Esta preparación, con su cremosidad acentuada por notas de lima y cilantro, establece un contraste perfecto con los tomates asados, que aportan una dulzura concentrada. La provoleta fundida añade un toque cálido y ahumado, mientras que la rúcula fresca introduce un toque crujiente y ligeramente picante. El resultado es una sinfonía de texturas y sabores, en la que el guacamole no es sólo un acompañamiento, sino parte fundamental de este sándwich.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Instagram: @ostende_ba

SUSHICLUB

SushiClub - Ceviche Roll 1 (1)

En SushiClub, el Ceviche Roll es la pieza en la que el guacamole artesanal cobra protagonismo. Este roll es una ingeniosa fusión de salmón, pescado blanco y apio, delicadamente macerados en una mezcla de limón, cilantro, ajo, ají y cebolla morada. Su envoltura de alga y pescado blanco se apana en panko y se fríe hasta lograr una capa exterior crocante que contrasta con su interior. La culminación de esta experiencia es el toque final del guacamole, preparado con pequeños cubos de palta, tomate y cebolla que se unen con un poco de Tabasco, jugo de limón y cilantro, logrando un equilibrio de sabores que refresca.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA y el interior del país.

Instagram: @sushiclub_ar

BARRA CHALACA

Barra Chalaca - Wantacos

En Barra Chalaca —el rincón de Gastón Acurio que transporta a las animadas cantinas del Puerto del Callao—, algunos platos redefinen el concepto de fusión culinaria. En ese sentido, los innovadores wantacos son un ejemplo. Esta especie de taco combina la delicadeza de la masa de wantán con un relleno de tartar de trucha, lo que resulta en una explosión de sabores. Las salsas sriracha, mae ploy y togarashi aportan un picor magistralmente atenuado por un guacamole suave, elaborado con palta, lima, sal y aceite de oliva. La adición de lechuga crujiente, verdeo fresco y rodajas de lima culmina una experiencia gastronómica que deleita el paladar con su equilibrio y frescura.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano.

Instagram: @barrachalacaarg