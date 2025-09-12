El desgarrador audio de Daniela Celis pidiendo cadena de oración por Thiago Medina: "Lo único que..."

El posteo de Daniela Celis en sus redes sociales

La expareja del joven accidentado escribió en su cuenta de Instagram: "Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Sólo pido luz y amor, les daré prontas noticias", comenzó indicando.

Y agregó: "Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo", intentando llevar tranquilidad a sus seguidores en medio de la incertidumbre.

