El desgarrador audio de Daniela Celis pidiendo cadena de oración por Thiago Medina: "Lo único que..."
El exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en el Hospital de Moreno, con pronóstico reservado, tras sufrir un grave accidente con su moto.
"No sé, lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración entre todos", se escucha decir a Daniela Celis, ahora expareja de Thiago Medina, visiblemente angustiada y con la voz entrecortada mientras se encuentra en el Hospital de Moreno, donde el exparticipante de Gran Hermano y padre de sus dos hijas está internado tras sufrir un grave accidente con su moto.
El archivo de voz que fue difundido por LAM (América) se lo envió la también exconcursante del reality show a Pepe Ochoa, cuando éste intentó corroborar la información que le había llegado sobre el siniestro sufrido por Thiago. En este sentido, el panelista de Ángel de Brito reveló que el accidente "fue hoy, más o menos a las 8 de la noche, cuando Thiago venía en su moto y tuvo un accidente con un auto".
Tras escuchar a Daniela -también conocida como "Pestañela"- tan angustiada, el conductor agregó: "Saben que cuando el pronóstico es reservado, es un estado delicado de salud. Voló por arriba del auto, no sé sabe bien qué provocó el accidente". Seguidamente, Pepe amplió la información: "Hay un cruce, ese cruce, que por la poca señalización y las velocidades hay muchos accidentes".
"Le deseamos a Thiaguito lo mejor, que lo conocemos acá desde GH, un pibe divino, nos sumamos a la cadena de oración que pide Daniela", cerró De Brito.
El posteo de Daniela Celis en sus redes sociales
La expareja del joven accidentado escribió en su cuenta de Instagram: "Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Sólo pido luz y amor, les daré prontas noticias", comenzó indicando.
Y agregó: "Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo", intentando llevar tranquilidad a sus seguidores en medio de la incertidumbre.
