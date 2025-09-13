¿Futuro cercano?: cómo sería un gobierno de la inteligencia artificial

Un modelo así también enfrenta obstáculos: la seguridad de los datos y la privacidad son las principales preocupaciones. Para que un gobierno de la inteligencia artificial sea viable, las plataformas deben garantizar altos estándares internacionales, como los que hoy incluyen FedRAMP o IRAP.

“El futuro del gobierno es inteligente, eficiente, proactivo y profundamente conectado a las necesidades de sus ciudadanos”, resumió Nasi Jazayeri, directivo de Salesforce.